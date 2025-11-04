Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và uy tín cao

Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Phú nhận thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với các nội dung lớn như: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Tú – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Phú

Từ thực tiễn cơ sở, có thể thấy, công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực và uy tín cao. Hiện nay, vẫn còn một bộ phận cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, hạn chế năng lực, làm giảm hiệu quả công việc và niềm tin của Nhân dân. Vì vậy, cần có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng linh hoạt, khoa học, phát huy dân chủ nhưng bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, cần tăng cường phối hợp giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, để các chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong việc tham mưu, phản biện, bảo đảm các quyết sách của Đảng phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân.

Thúy Hường (ghi)