Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn dự sinh hoạt Chi bộ khu 1, xã Tây Cốc

Sáng 3/11, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 tại Chi bộ khu 1, xã Tây Cốc. Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng uỷ xã Tây Cốc.

Chi bộ khu 1, xã Tây Cốc hiện có 22 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn phát huy vai trò nòng cốt, lãnh đạo đảng viên, Nhân dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ vững ANTT. Chi bộ đã duy trì nền nếp, nghiêm túc sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng với tỷ lệ đảng viên tham dự cao.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ khu 1 đã quá triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản mới của Đảng ủy; thông tin thời sự của xã trong tháng 10/2025; định hướng tuyên truyền tháng 11/2025 của Đảng ủy xã Tây Cốc. Chi bộ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11, cụ thể: Tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của Đảng uỷ xã Tây Cốc; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động thanh niên trong độ tuổi tham gia tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần trách nhiệm, không khí sôi nổi, thẳng thắn, đoàn kết của các đảng viên Chi bộ khu 1; đồng thời thông tin thêm về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I; cùng một số kết quả nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã tặng một bộ máy tính cho Chi bộ khu 1, xã Tây Cốc, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong Chi bộ

Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Chi bộ khu 1 cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện chuyển đổi số và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, Nhân dân, làm tốt công tác tư tưởng, định hướng kịp thời trong việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí mong muốn, đảng viên Chi bộ 1 phải thực sự trở thành hạt nhân chính trị vững chắc, gần dân, sát dân, làm tốt vai trò kết nối Đảng với nhân dân, nhằm tạo sức mạnh đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với các ý kiến, kiến nghị của đảng viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị Đảng ủy xã chủ động thông tin, nắm bắt tình hình để kiến nghị tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã thăm, làm việc với xã Tây Cốc. Xã Tây Cốc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Tây Cốc, xã Phú Lâm và xã Ca Đình của huyện Đoan Hùng cũ, có diện tích tự nhiên 59,8 km2, với 34 khu dân cư, với 21.227 nhân khẩu. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 55 tổ chức đảng với 1.146 đảng viên.

Ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Tây Cốc đã tập trung kiện toàn tổ chức, thống nhất quy chế làm việc, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chuyên môn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, kinh tế - xã hội xã Tây Cốc tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tổng thu ngân sách xã được hưởng sau điều tiết đạt 1,46 tỷ đồng; tổng chi ngân sách trong Quý III đạt 24,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo xã Tây Cốc báo cáo một số kết quả nổi bật.

Trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, sau sáp nhập, xã đã tiếp nhận hơn 2.200 hồ sơ hành chính, trong đó 95% thực hiện trực tuyến. 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết đúng và trước hạn; tổng số phí, lệ phí thu được gần 30 triệu đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy xã Tây Cốc cũng thẳng thắn nhìn nhận còn không ít khó khăn như: Bộ máy tổ chức mới sáp nhập, phạm vi quản lý rộng, khối lượng công việc lớn trong khi số lượng cán bộ, công chức, viên chức còn thiếu; trụ sở làm việc chưa tập trung. Một số chức danh đoàn thể còn thiếu biên chế, nhất là Hội Nông dân chưa có Phó Chủ tịch và chuyên viên... Đồng thời đề nghị, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở tập trung của xã, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyển đổi số, giám sát, phản biện xã hội; bổ sung biên chế cho khối Đảng, đoàn thể; đồng thời xem xét điều chỉnh nâng mức phụ cấp cho đội ngũ bán chuyên trách ở cơ sở.

Phát biểu kết luận tại buổi thăm và làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đánh giá cao tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ xã Tây Cốc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy từ tháng 7/2025 đến nay và chia sẻ với những khó khăn của xã.

Lãnh đạo xã Tây Cốc báo cáo với Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn về công tác quy hoạch.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đảng ủy xã Tây Cốc tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo rà soát thủ tục hành chính, phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và xây dựng Đảng bộ. Trên cơ sở quy hoạch của xã cũ, các khâu đột phá của Đảng bộ, sớm có quy hoạch tổng thể; xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ đối với những mô hình kinh tế có thế mạnh. Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác quản lý về đất đai; các dự án, công trình trọng điểm; hạ tầng về công nghệ và thực hiện chuyển đổi số.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần quan tâm công tác kết nạp Đảng viên; tiếp tục xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huy Thắng