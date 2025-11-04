Nhận diện thủ đoạn chống phá việc lấy ý kiến dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Ngày 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các dự thảo với kết cấu, nội dung có nhiều đổi mới đã thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình, trên cơ sở đó đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển đất nước, các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp đột phá để phát triển nhanh và bền vững đất nước, thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đóng góp tâm huyết tích cực từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thì các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong và các phần tử chống đối liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất của dự thảo các văn kiện, làm suy giảm lòng tin của nhân dân, phá hoại Đại hội XIV của Đảng.

Các luận điệu xuyên tạc, chống phá

Ngay từ khi dự thảo được công bố, tổ chức Việt Tân, Chân trời mới Media và một số cá nhân phản động hải ngoại với những luận điệu suy diễn, đưa ra thông tin méo mó, sai lệch về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Thực chất đó là những luận điệu núp bóng “góp ý”, “đóng góp ý kiến”, “hiến kế”... để phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – thủ đoạn tuy không mới nhưng lại được đưa ra trong thời điểm mà chúng ta đang Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, là thời điểm mà toàn Đảng, toàn dân đang nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là bước đột phá chiến lược trong tư duy lý luận của Đảng, là sự kết tinh của tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về nội dung, các đối tượng phủ nhận những thành quả cách mạng, những kết quả chúng ta đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh giai đoạn 2020 - 2025 và thổi phồng những tồn tại, hạn chế, quy chụp nguyên nhân của những hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Chúng lợi dụng chính thành tựu của cuộc đấu tranh chống tham nhũng để bóp méo, biến quyết tâm chính trị của Đảng ta thành “cuộc đấu đá nội bộ” nhằm làm lu mờ tính nhân văn và quyết liệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Từ đó, chúng cho rằng bản dự thảo cũng chỉ là sự sao chép và biến tấu từ văn bản các đại hội trước, nội dung không có giá trị gì so với sự phát triển của đất nước mà ngược lại là nhân tố kìm hãm sự tiến bộ của dân tộc. Bôi nhọ dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV cũng chỉ là “những vấn đề sáo rỗng, giáo điều, bảo thủ, khư khư ôm giữ chủ nghĩa Mác - Lênin để duy trì quyền lực của Đảng”...

Từ đó, chúng quy kết “văn kiện chỉ ca ngợi thành tích, không nhìn nhận hạn chế”; “các mục tiêu phát triển không thực tế, thiếu cơ sở khoa học”; “xin góp ý từ nhân dân” là hình thức “mị dân”, “việc lấy ý kiến là dân chủ giả hiệu”...

Đối với vai trò lãnh đạo của Đảng nêu trong dự thảo các văn kiện, các đối tượng liên tục đưa ra các luận điệu công kích vào vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng Đảng đã hết vai trò lịch sử khi Đại hội XIII kết thúc, không còn đủ khả năng lãnh đạo đất nước; đả kích duy trì sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc tài”, “độc đoán”, là “bóp nghẹt”, “thủ tiêu” dân chủ, thủ tiêu động lực phát triển đất nước.

Chúng hô hào Đại hội XIV chính là cơ hội để người dân thoát khỏi sự kìm kẹp, áp bức cũng như đòi bỏ Điều 4, Hiến pháp năm 2013, đòi xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, kêu gọi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập “để có dân chủ đích thực”, qua đó gieo rắc tư tưởng chống đối trong quần chúng.

Các đối tượng phản động lưu vong còn tiến hành kích động số cơ hội, bất mãn ở trong nước soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể nhằm dựng lên những “ngọn cờ” dưới vỏ bọc những người có “tâm huyết” với vận mệnh của đất nước; mượn danh “tiếng nói”, “nguyện vọng” của đa số dân chúng để “góp ý”, “kiến nghị”, “thư ngỏ” với Đảng, Nhà nước, sau đó tán phát trên Internet, mạng xã hội với giọng điệu quan ngại, lo lắng, hoảng sợ.

Các bài viết bôi nhọ mục tiêu phát triển trong dự thảo văn kiện là “phi thực tế, áp đặt”, vu khống chính sách của Đảng và Nhà nước chỉ “phục vụ lợi ích nhóm”. Một số đối tượng lấy danh nghĩa “nhân sĩ, trí thức cấp tiến”, “nhà dân chủ” thường xuyên trả lời phỏng vấn, tham gia các chương trình thảo luận trực tuyến do các đài BBC, RFI, Chân trời mới... tổ chức để xuyên tạc nội dung văn kiện, gây nhiễu thông tin, hoài nghi trong nhân dân.

Không chỉ xuyên tạc nội dung, các thế lực thù địch còn dùng những luận điệu lập lờ để làm lung lay ý chí của những người có tâm huyết muốn đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng thông qua việc dẫn chứng những đối tượng đang chấp hành án phạt tù ở trong nước bằng sự xảo trá, đặt nghi vấn rằng “góp ý liệu có bị đi tù”!

Thực tế, những đối tượng mà chúng nêu ra là phạm nhân chấp hành án tù vì hành vi như “hoạt động khủng bố”, “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”... chứ không liên quan đến góp ý dự thảo các văn kiện của Đảng.

Thủ đoạn quen thuộc của chúng vẫn là tung “hỏa mù”, hạ thấp, phủ nhận những điểm mới trong nội dung các văn kiện, qua đó tác động đến quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội. Mục tiêu của những giọng điệu xuyên tạc, bóp méo ấy vẫn không gì khác hòng đánh lừa dư luận, lôi kéo những người thiếu bản lĩnh, nhẹ dạ, cả tin theo ý đồ chính trị, chống phá Đại hội. Qua đó nhằm “nắn dòng dư luận”, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang trong nhân dân, gây mất niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Hoạt động xuyên tạc nhằm làm sai lệch bản chất của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng chắc chắn chưa phải là những chiêu trò cuối cùng. Càng đến gần Đại hội, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối sẽ càng đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền, phá hoại Đại hội một cách quyết liệt, tinh vi, thâm độc hơn.

Đối tượng mà các đối tượng hướng đến lôi kéo, lợi dụng chính là giới trẻ, số trí thức, văn nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên không gian mạng nhưng thiếu bản lĩnh chính trị, ảo tưởng, mơ hồ về “tự do, dân chủ” kiểu tư bản chủ nghĩa để kích động, gây nhiễu loạn dư luận.

Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân

Với tư duy đột phá, trong quá trình hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, tại Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định tích hợp nội dung ba dự thảo văn kiện (gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế-xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành dự thảo Báo cáo chính trị theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ.

Việc tích hợp này bảo đảm tính kế thừa và đổi mới, là sự đột phá từ điểm nghẽn thể chế chính là quá trình xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, được thể hiện qua hình thức và nội dung các nghị quyết. Việc mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện của Đảng là chủ trương đúng đắn, khẳng định bản chất của chế độ ta.

Việc lấy ý kiến được thực hiện trong suốt quá trình chuẩn bị văn kiện ở những mức độ khác nhau: Xin ý kiến của các nhà khoa học, các tổ chức nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học. Những nội dung trong văn kiện liên tục được thảo luận, tọa đàm ở tất cả những mức độ khác nhau. Việc cập nhật, bổ sung tài liệu trong quá trình xây dựng văn kiện được thực hiện liên tục suốt từ dạng bản thảo cho đến nay. Đó là một quá trình “mở”, có nghĩa là liên tục, xin ý kiến và tiếp nhận ý kiến của nhân dân để xây dựng, hoàn thiện văn kiện.

Việc huy động sức mạnh tổng lực này không chỉ làm phong phú nội dung văn kiện, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn mà còn củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới, nơi mỗi công dân đều là chủ thể trong sự phát triển. Quá trình lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân là minh chứng sống động cho sức mạnh của Đảng nằm ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Mỗi đóng góp từ mỗi cá nhân, dù nhỏ, đều góp phần hoàn thiện văn kiện, vì một đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tổ chức việc thực hiện lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ghi nhận ý kiến đóng góp qua ứng dụng VNeID; đóng góp ý kiến thông qua các cơ quan báo chí. Các ý kiến đóng góp sẽ được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan, làm cơ sở cho việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Những ngày qua, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện. Nhiều đại biểu đánh giá các dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị công phu, khoa học, kết cấu chặt chẽ, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển.

Việc lấy ý kiến được các hội đoàn, các tổ chức dành cho người Việt ở nước ngoài và bà con kiều bào ta hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều ý kiến đóng góp rất tâm huyết, xác đáng và đầy trách nhiệm. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của những người con sống xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc.

Có thể khẳng định rằng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là bước đột phá chiến lược trong tư duy lý luận của Đảng, là sự kết tinh của tầm nhìn, trí tuệ và bản lĩnh chính trị Việt Nam. Đó vừa là định hướng cho hành động, vừa là “tuyên ngôn” của thời đại, khẳng định ý chí kiên định, tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng của dân tộc Việt Nam dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân và sự tỉnh táo khi tiếp cận, chia sẻ thông tin cũng là biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn, làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch.

Từ nay đến khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị, bất mãn sẽ càng đẩy mạnh thực hiện các “chiến dịch tuyên truyền” chống phá trên không gian mạng. Tình hình đó đòi hỏi chúng ta cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng sức “đề kháng” và khả năng “miễn dịch” cho các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội. Cơ quan chức năng cần chủ động cung cấp thông tin liên quan đại hội, nhất là công tác nhân sự bởi thông tin càng cởi mở thì sự lan toả càng mạnh mẽ, kết nối thông suốt, càng có điều kiện để phòng, chống tin giả, tin xấu độc, ngăn ngừa khoảng trống thông tin.

