Cảnh giác trước các hội, nhóm, trang thông tin xấu độc, phản động, chống đối trên không gian mạng

Trong thời đại cộng nghệ số, sử dụng mạng xã hội đã trở thành một nhu cầu thường xuyên của đời sống, nơi có thể kết nối con người, kết nối thông tin vượt qua giới hạn không gian và thời gian. Bên cạnh những trang mạng, hội nhóm tích cực, xuất hiện nhiều trang thông tin, hội, nhóm tiêu cực, thậm chí có tính chất phản động, chống đối thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Những trang thông tin, hội, nhóm này không chỉ gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các cá nhân cho dù là vô tình hay cố ý khi tham gia theo dõi, chia sẻ hoặc bình luận, đăng tải thông tin trên đó.

Ảnh minh hoạ

Chỉ cái tên đã thấy phản động, chống đối

Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số trang thông tin, hội nhóm mà chỉ cần đọc tên đã biết là hội nhóm phản động, chống đối hoặc có tính chất phản động, chống đối như “Việt Tân”, “Vinh danh cờ vàng”, “ Nhóm anh em chống bạo quyền CS”, “Quân lực Việt Nam Cộng hòa”... Các hội, nhóm này đã được các cơ quan chức năng nhiều lần thông báo rộng rãi về tính chất và mức độ nguy hiểm để mọi người biết và cảnh giác. Đây chủ yếu là các trang, hội, nhóm được lập ở nước ngoài nên công tác đấu tranh, ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Phương thức hoạt động của chúng rất đa dạng, nhưng luôn tìm cách tạo dựng, lôi kéo càng nhiều người tham gia càng tốt. Chúng thường lợi dụng các sự kiện, các nguồn thông tin chính thống ở trong nước để tung tin có tính chất “vừa giả, vừa thật” nhằm lôi kéo người xem, đưa người xem vào “mê hồn trận”. Bên cạnh những thông tin “thật 100%” mà ai nghe cũng biết đó là thật, thì len lỏi vào đó là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, sai sự thật... mà nếu không cảnh giác, tìm hiểu kỹ sẽ rất dễ tin đó là sự thật. Mặt khác, chúng cũng tạo dựng nhiều thành viên “ảo mà như thật” bằng cách tạo lập các thành viên với những thông tin trên avatar và giới thiệu cá nhân là người đang ở trong nước, thậm chí giới thiệu là cán bộ đảng viên, là người có học thức, có ảnh hưởng xã hội tham gia nhóm, bình luận, chia sẻ, thả tim... để tạo niềm tin cho mọi người rằng trang thông tin, hội, nhóm này là uy tín, có rất đông người tham gia. Từ đó, chúng tuyên truyền chống đối nhằm kích động, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đến những hội, nhóm nghe thì rất bình thường...

Những trang thông tin, hội nhóm này với những cái tên rất bình thường như: “Diễn đàn người Việt Nam”, “Hội phòng chống tham nhũng”, “Bình luận về kinh tế, chính trị, xã hội”, “Bảo vệ biển đảo Việt Nam”, “Quyết tâm làm trong sạch đội ngũ”... Trong đó, nhiều thông tin đăng tải, video clip bình luận về những vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm, những tin chúng tuyên truyền rằng là “tin rò rỉ” từ lãnh đạo cấp cao, từ các sự kiện chính trị lớn của đất nước, đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự tò mò của người dân như: Ai sẽ nghỉ hưu trong Bộ Chính trị khóa tới, hé lộ về nhân vật sẽ thay thế; Thân thế, gia đình các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước... nhằm lôi kéo mọi người theo dõi, thậm chí cố tình gợi mở để bình luận cổ vũ, chia sẻ, tương tác... Nhiều người khi cơ quan chức năng mời đến làm việc cho là chia sẻ, đăng tải do cảm thấy có nhiều thông tin chính xác. Họ đâu biết rằng thủ đoạn của chúng là lồng ghép những thông tin chính xác với những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vu không, bôi nhọ, không đúng sự thật để chống phá, kích động.

Cần chủ động bảo vệ bản thân

Quyền tự do ngôn luận của người dân được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Tuy nhiên, mỗi cá nhân khi thực hiện hành vi của mình phải đúng chuẩn mực, phù hợp với quy định của pháp luật. Hành vi chia sẻ, đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng là rất nguy hiểm, vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; thậm chí nếu vu khống, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, lời khuyên đối với mọi người là không tham gia vào các trang thông tin, hội, nhóm trên mạng xã hội mà mình chưa biết rõ nguồn gốc cụ thể; tuyệt đối không ấn vào theo dõi, không tham gia chia sẻ, đăng tải những thông tin chưa chính thống, chưa được kiểm chứng toàn bộ nội dung trong đó. Việc xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cần sự đồng lòng và trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, xây dựng của mỗi người tham gia. Cảnh giác trước hết là tự bảo vệ chính mình, sau nữa là tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhận diện, phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các trang thông tin xấu độc, hội nhóm phản động, chống đối trên không gian mạng.

Nguồn huongsenviet.com