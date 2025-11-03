Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 3/11, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 35 Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thành viên BCĐ 35 Tỉnh ủy, BCĐ 35 các Đảng ủy trực thuộc và Ban công tác 35 Đảng ủy các xã, phường trong tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Qua tập huấn, giúp các thành viên BCĐ, Ban công tác 35 các cấp và lực lượng nòng cốt, tổ chuyên gia giúp việc BCĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó góp phần phủ xanh thông tin tích cực, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đấu tranh với các luận điệu xấu; tuyên truyền những thông tin chính thống nhanh, kịp thời, phản ánh được hơi thở cuộc sống, thành tựu của đất nước và của tỉnh, sự lãnh đạo và các quyết sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt chuyên đề về công tác xây dựng, tổ chức lực lượng BCĐ 35, Ban công tác 35 và phương thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phát biểu sau hội nghị tập huấn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đề nghị các thành viên BCĐ 35 Tỉnh ủy, BCĐ 35 các Đảng ủy trực thuộc và Ban công tác 35 Đảng ủy các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, góp phần định hướng thông tin, dư luận xã hội. Các ngành chức năng tăng cường kiểm soát, phát hiện, dự báo, cảnh báo, xử lý, ngăn chặn, triệt phá kịp thời tin giả, thông tin sai sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; kiểm soát chặt chẽ các xuất bản phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm những cơ quan báo chí, tài khoản mạng xã hội đăng thông tin không đúng sự thật về tỉnh...

HOÀNG NGA