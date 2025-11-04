“Mềm hóa” ý thức chính trị quần chúng - thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch

Bài 2: Giải pháp phòng, chống thủ đoạn nham hiểm hàng đầu (Tiếp theo và hết)

V.I.Lênin từng chỉ rõ: “Điều quan trọng đối với chúng ta là thu hút toàn thể những người lao động, không trừ một ai tham gia vào việc quản lý nhà nước. Đó là một nhiệm vụ rất mực khó khăn. Nhưng một thiểu số người, tức là đảng, không thể thực hiện chủ nghĩa xã hội (CNXH) được. Chỉ có hàng chục triệu người, khi đã học được cách tự mình thiết lập CNXH, thì mới có thể thực hiện được CNXH”.

Trong bối cảnh, yêu cầu và điều kiện mới của đất nước, để ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trong đó có thủ đoạn “mềm hóa” ý thức chính trị quần chúng, cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với vận mệnh và sự phát triển của đất nước, dân tộc.

Đây là giải pháp rất quan trọng, giữ vai trò quyết định. Công tác giáo dục chính trị-tư tưởng là con đường, phương thức chủ yếu để xác lập, truyền bá và phát triển hệ tư tưởng của Đảng; góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ; tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời là vũ khí sắc bén tấn công lại sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. V.I.Lênin từng nói: “Phải làm cho các cơ quan quyền lực trong thực tế là cơ quan quản lý phục vụ những người lao động biến thành cơ quan quản lý do những người lao động”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: Công việc thành hay bại một phần lớn là do tư tưởng.

Hiện nay, trước những yêu cầu mới của cách mạng và thách thức ngày càng lớn của cuộc đấu tranh tư tưởng-lý luận, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân phải tiếp tục tăng cường. Nhiệm vụ trọng tâm của công tác này là đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; xây dựng sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Quá trình nâng cao nhận thức phải gắn liền với bồi đắp tình cảm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN), tạo nên sự kết nối vững chắc “ý Đảng với lòng dân”; phải giúp cho nhân dân thấy rõ vị trí, vai trò trung tâm của mình trong mọi đường lối, chủ trương của Đảng, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ.

Trong giai đoạn mới, công tác giáo dục chính trị-tư tưởng phải không ngừng đổi mới cả về nội dung, hình thức, biện pháp; làm cho nội dung giáo dục trở nên gần gũi với thực tiễn đời sống; hình thức, biện pháp linh hoạt, phù hợp với đặc điểm và nhận thức của từng đối tượng; gắn tuyên truyền, giáo dục với thuyết phục, động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên đời sống chính trị sôi động, hăng hái trong toàn dân.

Hai là, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân.

Trong nhà nước pháp quyền XHCN, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý mà còn là phương tiện để bảo vệ và hiện thực hóa các quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Do đó, pháp luật, cơ chế, chính sách phải được thiết kế theo hướng “vì dân”, phản ánh đúng yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để người dân có thể tham gia thực chất vào các quá trình ra quyết định, từ việc xây dựng chủ trương, chính sách đến thực thi và giám sát việc thực hiện.

Phải thể chế hóa đầy đủ và đồng bộ các nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” vào hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, cần gắn việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách với quá trình tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị. Trong bài viết “Phát huy tính Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư) chỉ rõ: “Để có dân chủ thực chất thì bên cạnh việc phải có hệ thống pháp luật hoàn thiện theo các tiêu chí của nhà nước pháp quyền XHCN thì sự vận hành hiệu quả của hệ thống chính trị cũng phải đáp ứng, phù hợp với nguyên tắc thượng tôn Hiến pháp, pháp luật”.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt ở cấp cơ sở để phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân.

Cấp cơ sở là nơi trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, là tuyến đầu trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là nơi quyền dân chủ của người dân được thể hiện rõ nét nhất, song cũng dễ bị xâm phạm nhất nếu bộ máy yếu kém, vận hành kém hiệu quả. Trong bối cảnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở càng phải đặt trọng tâm vào nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng sát thực tiễn, gần dân và đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Bộ máy hành chính chỉ thật sự “vì dân” khi không chỉ “gần dân” về địa lý, mà còn “gần dân” trong tư duy, phong cách, phương thức vận hành, biết lắng nghe, thấu hiểu và giải quyết kịp thời, thỏa đáng những nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền cơ sở phải được coi là khâu đột phá trong quá trình tinh gọn tổ chức, bao gồm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cải tiến quy trình làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, tăng cường công khai, minh bạch và thiết lập cơ chế để người dân tham gia giám sát một cách thực chất. Chỉ khi cấp xã thực sự đủ năng lực, trách nhiệm và gần dân, thì phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” mới trở thành hiện thực. Đây cũng là giải pháp căn cơ để củng cố niềm tin, nâng cao ý thức chính trị của nhân dân, góp phần vô hiệu hóa thủ đoạn “mềm hóa” ý thức chính trị quần chúng mà các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện.

Bốn là, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ nhân dân, tạo niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với nhà nước và chính quyền các cấp.

Thực tiễn cho thấy, sự thờ ơ, vô cảm chính trị của một bộ phận người dân không chỉ bắt nguồn từ tác động của các thế lực thù địch mà còn từ những trải nghiệm tiêu cực trong quá trình tiếp xúc, làm việc với những cán bộ thoái hóa biến chất, nhũng nhiễu, quan liêu, xa dân. Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực, đạo đức và trách nhiệm công vụ là giải pháp then chốt nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị, vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng, xuyên tạc của kẻ thù.

Để đáp ứng yêu cầu đó, trước hết cần chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, không dừng ở bằng cấp, chứng chỉ mà thể hiện ở năng lực thực thi công vụ, khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn phức tạp, nhất là ở cấp cơ sở. Người cán bộ không thể chỉ “đúng quy trình”, mà phải “hiểu việc”, “thuộc dân”, “sát dân”, “vì dân”. Cùng với đó, cần kiên quyết chấn chỉnh đạo đức công vụ, đấu tranh với biểu hiện vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, “hành là chính”, làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Một bộ máy mà ở đó người dân phải xin xỏ để được phục vụ, phải “biết điều” mới được việc thì không thể là bộ máy dân chủ, càng không thể là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Vì vậy, phải xác lập nguyên tắc lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy và của từng cán bộ, công chức. Muốn vậy, cần chuyển tư duy quản lý từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ và đối thoại”, từ áp đặt từ trên xuống sang lắng nghe từ dưới lên; đồng thời thiết lập cơ chế để nhân dân trực tiếp tham gia giám sát, đánh giá cán bộ thông qua các kênh khảo sát độc lập, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri và đối thoại định kỳ tại cơ sở. Chỉ khi cán bộ thực sự chịu sự giám sát của nhân dân thì trách nhiệm mới không còn hình thức, đạo đức công vụ mới không chỉ là khẩu hiệu, và niềm tin chính trị của nhân dân mới được củng cố vững chắc.

Năm là, tăng cường quản lý các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, kịp thời loại bỏ những nội dung xấu độc, tiêu cực, “trong lành hóa” môi trường mạng.

Hiện nay, không gian mạng đang trở thành môi trường lý tưởng cho các thế lực phản động, cơ hội chính trị, các phần tử cực đoan lợi dụng để tung tin giả, kích động chống phá, gieo rắc tâm lý tiêu cực, hoài nghi, thậm chí thù ghét chế độ. Nếu không quản lý tốt, không kịp thời “lọc độc-kháng độc”, thì không gian mạng sẽ trở thành “vùng nhiễm độc mềm”, đầu độc tư tưởng, gây rối loạn nhận thức, xói mòn lòng tin của nhân dân. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên là tăng cường năng lực quản lý, giám sát và điều tiết không gian mạng, cả về mặt thể chế pháp luật lẫn công nghệ kỹ thuật. Phải có những quy định chặt chẽ, đồng bộ về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội, các tổ chức cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, bảo đảm chủ quyền số quốc gia. Đồng thời, cần phát triển công cụ giám sát, cảnh báo sớm, xử lý nhanh, gỡ bỏ kịp thời các thông tin xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, kích động thù hận, vi phạm thuần phong mỹ tục, xâm hại đến an ninh tư tưởng và văn hóa.

Cần xây dựng chiến lược chủ động sử dụng mạng xã hội như một công cụ để khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân, nhất là với thế hệ trẻ. Không chỉ là tuyên truyền một chiều, mà phải đổi mới nội dung, phương thức, phong cách truyền thông từ khô cứng sang sinh động, từ hàn lâm sang gần gũi, từ áp đặt sang đối thoại, từ phòng thủ sang chủ động “chiếm lĩnh trận địa thông tin”. Các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống tăng cường hiện diện trên mạng xã hội, xây dựng đội ngũ “người phát ngôn số”, KOLs chính luận, lan tỏa thông điệp tích cực bằng nhiều hình thức sáng tạo, hấp dẫn, gắn với những giá trị văn hóa truyền thống, những nét đẹp của con người Việt Nam.

Có thể nói, “mềm hóa” ý thức chính trị của quần chúng là thủ đoạn thâm hiểm và đầy tinh vi mà các thế lực thù địch ráo riết thực hiện nhằm làm suy yếu nền tảng tư tưởng, bào mòn lòng tin và triệt tiêu sức đề kháng của người dân. Đấu tranh với thủ đoạn này không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và từng công dân yêu nước. Cảnh giác, chủ động nhận diện và phản bác, đồng thời không ngừng nâng cao dân trí, bồi đắp lòng tin, củng cố bản lĩnh chính trị chính là “lá chắn” vững chắc để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững con đường đi lên CNXH.

