Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Thuỷ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 24 - 25/7, Đảng bộ xã Thanh Thủy long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thanh Thuỷ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Đoan Hạ, Bảo Yên, Sơn Thủy và thị trấn Thanh Thủy. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Thủy phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong đảng được tăng cường.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kinh tế được phục hồi và phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tổng thu ngân sách 5 năm ước đạt gần 224 tỷ đồng, đoạt động du lịch - dịch vụ khởi sắc. Tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt” được triển khai hiệu quả.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ xã Thanh Thủy xác định các khâu đột phá: Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết TTHC nhanh, gọn, kịp thời. Phối hợp, đẩy nhanh bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, đưa Thanh Thủy trở thành điểm du lịch trọng điểm của tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Đảng bộ xã Thanh Thủy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, xã Thanh Thủy cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”.

BCH Đảng bộ xã ra mắt tại Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Đảng bộ xã Thanh Thủy.

Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào hoạt động của cơ quan hành chính. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội xây dựng khối đại đoàn kết, tạo đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Toàn cảnh đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Thuỷ, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn - Tỉnh uỷ viên được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Thuỷ.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Trách nhiệm – Kỷ cương – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua 17 chỉ tiêu phát triển chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phương Thanh