Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thịnh Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030:

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Thịnh Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Luyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo; 233 đại biểu đại diện cho 1.219 đảng viên đến từ 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Bùi Văn Luyến và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thịnh Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Quang Tiến, Hợp Thành và Thịnh Minh. Xã có diện tích tự nhiên 89,2km2, dân số trên 19.100 người.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ tiêu cơ bản của ba xã trước sáp nhập đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2025 đạt 405 tỷ đồng (tăng gần 3 lần so với năm 2020), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 606 tỷ đồng (gấp đôi năm 2020). Các xã đều hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025 đạt 15,16 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 1.150 lao động. Hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy. Từ năm 2020 đến nay, toàn xã kết nạp 81 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính... đều đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội đã xác định mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xã Thịnh Minh trở thành đơn vị hành chính phường. Đảng bộ xã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và 4 khâu đột phá, trong đó tập trung: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp; ứng dụng chuyển đổi số toàn diện; và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Phấn đấu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 12 - 15%; vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt 25.000 tỷ đồng; có trên 300 doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%; hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 100%; đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo...

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Phạm Anh Quý, Bí thư Đảng uỷ xã Thịnh Minh phát biểu khai mạc Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành quả của Đảng bộ và Nhân dân xã Thịnh Minh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Thịnh Minh cần xác định phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ then chốt, trong đó ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông huyết mạch, khu trung tâm hành chính, các không gian công cộng như công viên, khu dân cư kiểu mẫu nhằm kiến tạo diện mạo đô thị mới khang trang, văn minh.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công, hình thành mô hình “phường thông minh” phù hợp với xu thế phát triển. Đây là giải pháp nền tảng để nâng cao hiệu quả điều hành, cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Đảng bộ xã Thịnh Minh khoá I.

Đồng chí cũng lưu ý Thịnh Minh tập trung phát triển các khu, cụm công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, khai thác thế mạnh về logistics, thương mại - dịch vụ gắn với du lịch nghỉ dưỡng để tạo đà tăng trưởng mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới thể chế, cơ chế quản lý đô thị theo hướng tinh gọn, minh bạch, nâng cao hiệu lực thi hành và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Với vị trí chiến lược cửa ngõ kết nối vùng Tây Bắc với Hà Nội, tin tưởng Thịnh Minh sẽ phát huy tốt lợi thế địa lý, khơi dậy tiềm năng nội lực, vượt qua thách thức, hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị hành chính phường vào năm 2030.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Thịnh Minh, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phạm Anh Quý, Chủ tịch UBND Thành phố Hoà Bình (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã khoá I.

Nguyễn Yến