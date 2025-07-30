Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thu Cúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Thu Cúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thu Cúc hiện có 28 chi bộ trực thuộc với 383 đảng viên. Xã được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng của xã Thu Cúc cũ về diện tích và quy mô dân số. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Thu Cúc đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm, chú trọng. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thay đổi tập quán sản xuất, canh tác của Nhân dân.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hoá đến hết năm 2024 đạt trên 70%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được hình thành và từng bước phát triển; trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp, trên 300 hộ kinh doanh cá thể. Hệ thống thương mại được mở rộng với phương thức kinh doanh đa dạng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: “Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”, “Phát huy thế mạnh, điều kiện thuận lợi của địa phương để xã tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững” và “Phát triển nông nghiệp sạch”, Đảng bộ xã Thu Cúc đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện hiệu quả ứng dụng các phần mềm nền tảng số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của đơn vị. Ứng dụng hệ thống nền tảng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số và chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. Bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống, duy trì sản phẩm OCOP cấp xã, phát triển du lịch cộng đồng. Đồng thời, khuyến khích người dân chuyển đổi đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tập trung. Chú trọng phát triển cây trồng, vật nuôi có tính đặc trưng, đặc sản của địa phương. Tăng cường ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất, liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thu Cúc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tổng số nhà đã khởi công là 139 nhà, đạt 100% kế hoạch.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thu Cúc nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thu Cúc cần củng cố tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, thống nhất về tư tưởng và hành động. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đồng thời, Đảng bộ xã cần xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là đột phá chiến lược trong giai đoạn 2025-2030, trong đó, tập trung: Xây dựng chính quyền số ở cơ sở; ứng dụng phần mềm, dữ liệu số để quản lý dân cư, đất đai, hộ nghèo, nông nghiệp, tài nguyên rừng... Hỗ trợ nông dân, hợp tác xã đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của xã; đẩy mạnh phát triển kinh tế với phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng; ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các khu dân cư đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã cần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình các địa bàn giáp ranh, ngăn chặn các nguy cơ mất ổn định từ xa .

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thu Cúc nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 26 đồng chí. Đồng chí Trần Khắc Thăng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đăng Khoa