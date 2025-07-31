Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thung Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 31/7, Đảng bộ xã Thung Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và 205 đại biểu đại diện cho 689 đảng viên của 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thung Nai mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Bắc Phong, Bình Thanh, Thung Nai. Sau sáp nhập, xã có diện tích trên 86km2, dân số trên 10 nghìn người.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu nghị quyết. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 86 đảng viên mới. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, du lịch phát triển khá. Tỷ lệ hộ nghèo giảm của xã còn 4,74%, 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, có 3 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, 85% khu dân cư văn hóa; năm 2025, xã đón gần 380.000 lượt khách du lịch... Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá. Xã phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 10%; đến năm 2030 trên địa bàn xã có 80 doanh nghiệp, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đón trên 610.000 lượt khách du lịch/năm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật Đảng bộ xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, tập trung phát triển nông nghiệp tiên tiến và du lịch bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển hạ tầng nông thôn và chăm lo an sinh xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, hiệu quả, góp phần xây dựng xã ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững...

Ban chấp hành Đảng bộ xã Thung Nai nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thung Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Việt Lâm