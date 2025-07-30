Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thượng Cốc nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Thượng Cốc đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí TUV: Hoàng Xuân Giao - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Lê Văn Tuấn - Chánh án TAND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành và 206 đảng viên đại diện cho 985 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Thượng Cốc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của 3 xã Thượng Cốc, Văn Sơn và Miền Đồi (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ). Trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm của cấp trên, sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của Nhân dân, xã đã cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đề ra.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của 3 xã đạt 10,3%, đạt 100% Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế ước đến hết năm 2025: Nông, lâm, thủy sản 49,7%, đạt 100% nghị quyết; công nghiệp, xây dựng 22,3%, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; dịch vụ, thương mại 28%, đạt 111% chỉ tiêu nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người ước đến hết năm 2025 đạt 48,3 triệu đồng, đạt 125% chỉ tiêu nghị quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thượng Cốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của các xã. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đại hội đề ra 16 nhóm chỉ tiêu về phát triển KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh; 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trong đó, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm trên 11 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm là trên 11%; Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030...

Xã xác định 3 khâu đột phá là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, xã hội số, công dân số phục vụ nhiệm vụ chính trị, người dân và doanh nghiệp. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trọng tâm là: hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi nội đồng, điện - nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt trong nhiệm kỳ 2020-2025. Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của xã trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Cốc nhiệm kỳ 2025-2030.

Làm tốt công tác phát triển đảng viên, củng cố tổ chức cơ sở Đảng ở các thôn bản, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy lợi thế đất đai, rừng và khí hậu để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh và mô hình kinh tế tập thể. tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu như đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, hệ thống điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế.

Thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ. Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, làm tốt công tác giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế cho người dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân; phòng ngừa và xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đinh Hòa