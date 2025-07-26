Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tiên Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 26/7, Đảng bộ xã Tiên Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh và 168 đại biểu đại diện cho 1.542 đảng viên sinh hoạt tại 78 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tiên Lương.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Xã Tiên Lương được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Minh Thắng, Tiên Lương và Phượng Vĩ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, KT-XH của xã ổn định; thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn được đẩy mạnh; sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngày càng tăng. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc theo chiều hướng tích cực. VH-XH có nhiều tiến bộ; GD&ĐT có bước phát triển. Nhiều chỉ tiêu trên lĩnh vực VH-XH đạt và vượt so nghị quyết đề ra.

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có vụ việc phức tạp, điểm nóng xảy ra trên địa bàn. Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Đảng bộ đoàn kết thống nhất, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tiên Lương đề ra 16 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 1 khâu đột phá. Trong đó, tập trung huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi đồng bộ. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thu hút các nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu đến năm 2030, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030: đạt 3.800 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm từ 10%, đạt 15,7 tỷ đồng.

Ban Chấp hàng Đảng bộ xã Tiên Lương khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh: Để phát huy những kết quả đạt được, đưa xã Tiên Lương phát triển nhanh, mạnh, bền vững, Đảng bộ đề ra các khâu đột phá, trong đó có đột phá về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ KHKT trong nông nghiệp.

Quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chú trọng giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận và huy động hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân xây dựng quê hương Tiên Lương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định BCH, BTV Đảng ủy xã Tiên Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Quốc Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lương, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thùy Trang