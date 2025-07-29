Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trạm Thản lần thứ I: Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng

Ngày 29/7, 238 đại biểu chính thức đại diện cho gần 900 đảng viên thuộc 43 chi bộ trực thuộc đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trạm Thản lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Trạm Thản được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm các xã: Tiên Phú, Trạm Thản và Trung Giáp. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã nêu cao truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới với phương châm “dám nghĩ, dám làm” chủ động khơi dậy sức mạnh của Nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Trong nhiệm kỳ, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27,56 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt 227,9 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,16%; tỷ lệ chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 91,6%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90,3%...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các kết quả trên đều vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Xã Trung Giáp (cũ) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xã Tiên Phú cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai sáng tạo, hiệu quả. Văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống của Nhân dân được nâng cao; công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị luôn ổn định, ANTT được giữ vững....

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Trạm Thản xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá: “Đẩy mạnh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế nông nghiệp trong đó trọng tâm là sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa”. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 10 - 15%/năm; tổng số vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 10 - 15%/năm; đến năm 2030 có từ 60 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ cán bộ, công chức của xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 1%. Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng thêm 4 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó có khu dân cư đạt chuẩn khu nông thôn mới thông minh...

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn đã biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Trạm Thản đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị Đảng bộ xã sớm hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo toàn diện, đặc biệt trong điều kiện chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Xã cần tập trung nghiên cứu, quy hoạch tổng thể, có định hướng khoa học để tạo không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động tạo nền tảng để phục vụ người dân và phát triển kinh tế trên địa bàn như: Dự án đường dây 500 Kv Lào Cai - Vĩnh Yên; Dự án TBA 220 Kv Nghĩa Lộ và đường dây 220KV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500 Kv Việt Trì; Dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ; Dự án giải phóng mặt bằng hạng mục đường dây 110 KV và tuyến đường ống cấp thoát nước tại dự án Xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Trạm Thản, xã Phú Mỹ...

Các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn cũng đề nghị Đảng bộ, đặc biệt là cán bộ, đảng viên ở các khu dân cư chủ động tuyên truyền, phổ biến thông tin để tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, đặc biệt là dự án đường dây 500 kv Lào Cai - Vĩnh Yên.

Cùng với đó, chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội... nhằm hoàn thành 16 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội Đảng bộ xã Trạm Thản nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường mới phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện cho địa phương.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 28 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Vinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trạm Thản nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quốc Hội