Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thành lần thứ I

Sáng 26/7, Đảng bộ xã Vĩnh Thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh cùng 220 đại biểu đại diện cho gần 1.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên định mục tiêu, quyết tâm vượt khó, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Kết quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 157 đảng viên mới. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - Xây dựng và Thương mại - Dịch vụ, giảm tỷ trọng Nông nghiệp - Thủy sản. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 10,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 73 triệu đồng/năm, vượt xa mục tiêu Đại hội.

Đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng 1.253 tỷ đồng so với năm 2020. Chất lượng đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,34%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Vĩnh Thành đặt ra mục tiêu: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm tăng 10% trở lên. Số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt từ 157 tỷ đồng trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân hằng năm 10% trở lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 3.200 tỷ đồng trở lên.

Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt trên 93%; khu dân cư đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thành đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025 - 2030 là hết sức nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung hoàn thành việc ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; rà soát các quy hoạch phát triển không gian xã theo định hướng quy hoạch tỉnh, đảm bảo phát triển hài hòa, bền vững. Đồng thời, chủ động huy động nguồn lực, phát huy lợi thế về vị trí địa lý và di sản văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chất lượng cao; tạo đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh; xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ. Đặc biệt, tập trung lãnh đạo thực hiện những nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng, nhất là 4 Nghị quyết đột phá được coi là “Bộ tứ trụ cột” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự gần dân, sát dân, trách nhiệm với dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định BCH, BTV Đảng ủy xã Vĩnh Thành nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Ngô Hữu Mai được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trần Tỉnh