Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29/7, đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có 168 đại biểu chính thức đại diện cho 700 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Xuân Viên được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã: Xuân Thủy, Xuân An và Xuân Viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo chuyển biến tích cực. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 94,7%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 94,6%.

Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phù hợp với kinh tế thị trường; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 48,7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,3%/năm. Toàn xã có 20/26 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Xuân Viên xác định 2 khâu đột phá: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã. Đồng thời, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 5,5%; đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 300 tỷ đồng... Hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Bùi Quang Phú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Xuân Viên trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị xã Xuân Viên trong thực hiện sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: BCH Đảng bộ xã cần tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần vận hành thông suốt mô hình tổ chức mới. Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án với lộ trình thời gian cụ thể và phân công, phân nhiệm đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả và rõ thời gian thực hiện”. Xác định rõ quan điểm phát triển phải bắt đầu từ Nhân dân, vì Nhân dân và do Nhân dân làm chủ; mọi chính sách, chương trình phải hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống, để người dân sinh sống hạnh phúc, phát triển bền vững trên chính mảnh đất quê hương.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Viên gồm 25 đồng chí ra mắt tại Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Viên tập trung khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, du lịch tâm linh khu Di tích lịch sử văn hóa căn cứ Tôn Sơn - Mộ Xuân; khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển; tích cực cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thông thoáng; đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực. Cùng với đó, quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa gắn với giữ gìn các bản sắc văn hóa dân tộc. Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong Nhân dân để chung sức, đồng lòng xây dựng xã Xuân Viên ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thành Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngọc Tuấn