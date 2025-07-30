Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Lãng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 30/7, Đảng bộ xã Yên Lãng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Các đồng chí: Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hồng Nhung, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Yên Lãng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Lãng Công, xã Quang Yên với diện tích tự nhiên 38,20km2, có 21 thôn dân cư với 4.216 hộ, 18.295 nhân khẩu, trong đó có 3.610 người dân tộc thiểu số. Đảng bộ xã có 41 Chi, Đảng bộ trực thuộc với 844 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động của chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân, kinh tế trên địa bàn xã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách đạt 157,7 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96%, thôn văn hóa đạt 100%. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục đều cơ bản hoàn thành. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 89% tổ chức Đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 87,85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xác định nhiệm kỳ 2025-2030, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ xã Yên Lãng đặt ra 17 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; rà soát lại toàn bộ quy hoạch tổng thể không gian kinh tế, văn hóa xã hội; nghiên cứu, lựa chọn đổi mới một số mô hình tăng trưởng kinh tế có ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân vững chắc.

Các khâu đột phá: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phong cách làm việc hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững, sinh thái theo hướng từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, nông dân văn minh; tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và kết quả đạt được của Đảng bộ xã Yên Lãng trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, tư tưởng, đạo đức, năng lực hành động; phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là lực lượng lao động trẻ.

Đồng thời, cấp ủy cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch rõ ràng, phân công từng khâu, từng mục tiêu cụ thể. Sắp xếp tổ chức bộ máy xã theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp theo mô hình chính quyền hai cấp hoạt động vì Nhân dân và phục vụ Nhân dân.

Đồng chí đề nghị, cần coi trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện gắn với coi trọng sự đoàn kết, gắn bó với Nhân dân; phải tập trung chuyển trạng thái lãnh đạo, chuyển tư duy quản lý cho phù hợp với mô hình chính quyền mới; tập trung quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Với công tác cán bộ, Đảng bộ xã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc tại các cơ quan của đảng ủy, đoàn thể xã, HĐND, UBND xã đáp ứng tốt yêu cầu phân cấp, phân quyền và đầy mạnh chuyển đổi số toàn diện của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao các khâu đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định, đồng thời yêu cầu, Đảng bộ xã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện khả thi, theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả cần đạt được. Từ đó, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đã đề ra.

Ngay sau Đại hội, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nghiên cứu quán triệt sâu sắc Nghị quyết đã được Đại hội thông qua, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lãng nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lãng có 26 đồng chí. Đồng chí Vũ Kim Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng nhiệm kỳ 2025-2030.

Dương Chung