Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 25/7, Đảng bộ xã Yên Phú tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Quách Thế Ngọc- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham dự có đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 180 đảng viên đại diện 857 đảng viên của 40 tổ chức cơ sở Đảng.

Các đồng chí: Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo các sở ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Yên Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã Yên Phú, Xuất Hóa và Bình Hẻm. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ các xã đã đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng giá trị sản phẩm từ các ngành kinh tế đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 11,2%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2024 đạt 57,7 triệu đồng/người/năm, tăng 19,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ; năm 2025 ước đạt 63 triệu đồng/người/năm, đạt 112% Nghị quyết đề ra. Đến nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,82%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,47%; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Yên Phú xác định 2 khâu đột phá và thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Phấn đấu đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/người/năm trở lên; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 68%; xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030...

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quách Thế Ngọc phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Quách Thế Ngọc đánh giá cao những kết quả của xã Yên Phú đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới Đảng bộ xã Yên Phú cần tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, gắn với học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và đổi mới phong cách lãnh đạo, ứng dụng công nghệ số. Tập trung vào nông nghiệp hàng hóa, du lịch sinh thái, bảo tồn và phát huy văn hóa Mường, khuyến khích các mô hình kinh tế mới (HTX, kinh tế hộ, tư nhân) và ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển kinh tế. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng cải thiện cảnh quan, môi trường và đầu tư hạ tầng thiết yếu. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, và xây dựng các cụm an ninh bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Sớm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu thăm gian hàng xã Yên Phú tại Đại hội.

Tại đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Văn Thiện được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Việt Lâm