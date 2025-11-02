Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương lần thứ I

Sáng 2/11, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Đức Giang - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn...

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Hy Cương tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, đồng thời chú trọng sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề. Các phong trào hành động cách mạng ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế mang lại hiệu quả; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được triển khai thường xuyên, tạo dấu ấn xã hội.

Đặc biệt, tuổi trẻ xã Hy Cương đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tiên phong trong các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử, khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Toàn xã hiện có 268 đoàn viên, 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Lãnh đạo xã Hy Cương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương phấn đấu mỗi năm có 1 công trình thanh niên cấp xã tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. 80% Thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội xã tổ chức. Hằng năm, phấn đấu 200 thanh thiếu nhi trên địa bàn được tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ do tổ chức Đoàn, Hội, Đội xã tổ chức...

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương lần thứ I ra mắt Đại hội

Đại hội đã công bố quyết định của đoàn cấp trên chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Lê Thị Đào được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hy Cương.

Tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Hạnh Thúy