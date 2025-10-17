Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Lạc Thủy nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 17/10, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Lạc Thủy tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sâm – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh. Tham dự Đại hội có 85 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.806 hội viên trong toàn xã.

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB xã Lạc Thủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh và các phong trào của địa phương.

Nổi bật là các phong trào, mô hình: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “CCB gương mẫu”, “Đoạn đường nông thôn mới do CCB tự quản”. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội trên 45 tỷ đồng giúp 224 hộ hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; toàn xã hiện có 124 mô hình CCB làm kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Phong trào “Nghĩa tình cựu chiến binh” quyên góp được trên 86 triệu đồng, hỗ trợ 11 hội viên khó khăn sửa chữa nhà ở, tặng 5 con bò sinh sản giúp phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo hội viên giảm còn 1,66%.

Cùng với đó, Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với CCB, cựu quân nhân; tích cực tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. 9/9 chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Trong 3 năm qua, Hội CCB xã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 2 Bằng khen, Hội CCB tỉnh tặng 2 Cờ thi đua và 4 Bằng khen.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Hội CCB xã Lạc Thủy đề ra 12 chỉ tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; phấn đấu 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ hội biết tương tác với các trang thông tin điện tử, ứng dụng công nghệ AI, chuyển đổi số trong hoạt động; trên 98% tổ chức hội và hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 99% hội viên gương mẫu, 98,5% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tại Đại hội, Hội CCB tỉnh đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội CCB xã Lạc Thủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí; đồng chí Phạm Quang Quân được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội, đồng chí Vũ Duy Khương giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Nguyễn Thị Chung

Xã Lạc Thủy