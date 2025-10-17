Đổi mới trong điều hành: Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tạo “cú hích” sau sáp nhập

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt đặc biệt của Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ. Sau khi thực hiện sáp nhập ba cơ quan Thi hành án dân sự các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ, bộ máy mới của Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ chính thức được kiện toàn và đi vào hoạt động. Đây là giai đoạn vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển, vừa đặt ra không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, với phương châm chủ động, linh hoạt, đoàn kết và quyết liệt, lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng xác lập phương thức quản trị, điều hành mới – thống nhất, sâu sát và hiệu quả. Nhờ đó, chỉ sau thời gian ngắn tái thiết tổ chức, toàn hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh đã vận hành ổn định, đạt hiệu quả, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trong năm công tác 2025 – tạo dấu ấn rõ nét về một bộ máy đoàn kết, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với yêu cầu cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thi hành án dân sự.

Đổi mới phương thức quản trị – thống nhất vận hành

Ngay sau khi sáp nhập, trong bối cảnh khối lượng công việc, nhân sự và cơ sở vật chất đều có sự thay đổi lớn, lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã chủ động “đi đến tận nơi, nghe tận chỗ”. Từng khu vực, từng đơn vị trực thuộc đều được lãnh đạo tỉnh đến làm việc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công chức, chấp hành viên, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp nhất tổ chức.

Sớm xác định phương châm hành động: “Thống nhất chỉ đạo – Linh hoạt thực hiện – Hiệu quả làm gốc.” Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu với từng phòng chuyên môn, từng khu vực thi hành án, nhằm rà soát toàn bộ quy trình công tác, thống nhất cách làm trong các khâu: tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, tổ chức thi hành, cũng như quản lý tài chính, sử dụng biên lai điện tử, ra quyết định thi hành án trên phần mềm.

Công tác rà soát, đánh giá tình hình thi hành án tại từng khu vực được triển khai ngay trong những tháng đầu tiên, với tinh thần “không để khoảng trống trong điều hành”. Các vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài, có giá trị thi hành lớn được đưa ra trao đổi cụ thể, tìm giải pháp tháo gỡ trên cơ sở pháp luật, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn của từng cán bộ.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thi hành án dân sự được coi là một trong những “trục chính” của đổi mới quản trị. Các phần mềm quản lý Văn bản điện tử trên trục liên thông, biên lai điện tử, ra quyết định thi hành án đều được triển khai đồng bộ tại các khu vực, góp phần tăng tính minh bạch, rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu sai sót nghiệp vụ.

Với phương châm “thi hành án dân sự là nhiệm vụ chính trị, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị”, Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã chủ động làm việc, trao đổi với các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, từ đó huy động sự đồng thuận, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong từng vụ việc cụ thể.

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất phương pháp điều hành theo hướng phù hợp với đặc thù từng địa bàn, phát huy tính chủ động của các khu vực, linh hoạt điều chỉnh cách làm trong từng giai đoạn công tác. Nhờ đó, công tác thi hành án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, vừa đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị, từng vụ việc cụ thể.

Ổn định tổ chức, hoàn thành nhiệm vụ

Kết thúc năm công tác, sau 3 tháng ổn định tổ chức, thống nhất cách thức vận hành và đổi mới phương thức điều hành, Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành vượt cả hai chỉ tiêu, về việc vượt 1,65% và về tiền vượt 10% chỉ tiêu được giao. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kết quả đạt trên 88% về việc và trên 83,4% về tiền. Các lĩnh vực công tác khác đều hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Ngay sau khi kết thúc năm công tác 2025, lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết nội bộ, đồng thời làm việc trực tiếp với từng Phòng chuyên môn, từng nhóm khu vực, nhằm đánh giá kết quả cụ thể, rút kinh nghiệm trong từng khâu nghiệp vụ, ghi nhận nỗ lực của tập thể và cá nhân, cũng như tạm giao chỉ tiêu cho năm tiếp theo. Việc này thể hiện rõ tinh thần “không để độ trễ trong điều hành”, giúp toàn ngành duy trì nhịp độ công việc liên tục, liền mạch.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho một phương thức quản trị hiện đại, gần gũi và hiệu quả – nơi người lãnh đạo không chỉ điều hành bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng sự lắng nghe, thấu hiểu và tạo động lực cho đội ngũ công chức phát huy năng lực, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác.

Lan tỏa tinh thần đổi mới – nền tảng cho phát triển bền vững

Nhìn lại bức tranh Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập, có thể khẳng định: dấu ấn đổi mới trong công tác điều hành của lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã tạo chuyển biến toàn diện trong tư duy, cách làm và kết quả công tác.

Từ một cơ quan mới hình thành sau sáp nhập, còn nhiều khó khăn ban đầu, đến nay bộ máy Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cơ bản đã vận hành nhịp nhàng, hiệu quả, tạo niềm tin trong nội bộ và uy tín với các cơ quan, tổ chức, người dân. Kinh nghiệm từ Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ cho thấy, trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, yếu tố thống nhất – quyết liệt – linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành chính là chìa khóa để vượt qua giai đoạn chuyển tiếp, biến thách thức thành cơ hội.

Với nền tảng đã được xây dựng trong năm 2025, dù đang trong giai đoạn chuyển đổi đầy thách thức, hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đã chứng minh tinh thần chủ động thích ứng, quyết liệt hành động và đồng lòng vượt khó.

Với định hướng chỉ đạo kịp thời, giải pháp đồng bộ và sự đoàn kết nội bộ, Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng bước vào năm công tác mới với tâm thế mới: vững vàng, đoàn kết, đổi mới hơn nữa trong quản trị và điều hành, tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi số, nâng cao chất lượng thi hành án, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ kỷ cương – chuyên nghiệp – hiệu quả – vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn hệ thống Thi hành án dân sự sau sáp nhập.

Đỗ Hùng

Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ