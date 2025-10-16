Thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh

Ngày 16/10, UBND tỉnh họp nghe Sở Nội vụ báo cáo nội dung dự thảo các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành: Tài chính; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ CHQS tỉnh.

Các dự thảo văn bản được Sở Nội vụ báo cáo tại cuộc họp, gồm 8 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 5 Quyết định của UBND tỉnh về các nội dung: Chính sách hỗ trợ đối với Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ, chi ủy viên, tổ trưởng tổ đảng ở chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên, không được hưởng lương và các chế độ phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên; quy chế xét tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương; quy định mức chi cụ thể cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng; quy chế phối hợp quản lý, sử dụng viên trợ phí chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình, thống nhất cao đối với chủ trương, chính sách cũng như sự cần thiết ban hành, phạm vi áp dụng, chế độ và mức hỗ trợ các đối tượng liên quan.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu triệt để các góp ý trao đổi của đại biểu, hoàn thiện việc xây dựng dự thảo và phối hợp với sở, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng các dự thảo Nghị quyết, Quyết định trình HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, cân nhắc kỹ lưỡng các tình huống, đánh giá tác động, nhất là tác động từ các chính sách đặc thù để đảm bảo tính khả thi. Sở Tư pháp thẩm định kỹ các dự thảo Nghị quyết, Quyết định trước khi trình UBND tỉnh xem xét...

