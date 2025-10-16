Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - ngày 16/10/2025)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình mới

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng có vai trò quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Những năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp tỉnh Phú Thọ đã phối hợp đồng bộ với các cơ quan chức năng trong khối nội chính, cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi nhiệm vụ. Hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng được nâng lên; có nhiều đổi mới trong cách thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, bám sát các chủ trương mới của Trung ương để triển khai kịp thời, khẩn trương. Kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đã góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển chung của tỉnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao quyết định và chúc mừng các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Ngô Hà

Xây dựng đội ngũ công minh, liêm chính

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát cơ bản được ban hành đồng bộ, thống nhất. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Ủy ban Kiểm tra các cấp được kiện toàn về tổ chức, cán bộ, bổ sung nhiệm vụ, thẩm quyền; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sau khi 3 tỉnh hợp nhất, Ban Bí thư đã chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Thị Thúy Vân - TUV, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Các đồng chí: Nguyễn Duy Khiêm, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Thành Chung, Đào Quý Cường giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra cấp trên trực tiếp cơ sở (152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) gồm 784 đồng chí, trong đó có 146 chủ nhiệm, 223 phó chủ nhiệm, 331 ủy viên UBKT. UBKT cấp cơ sở gồm 1.562 đồng chí, trong đó có 466 chủ nhiệm, 410 phó chủ nhiệm, 676 ủy viên UBKT.

Công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được quan tâm, đảm bảo về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy kiện toàn, bổ sung thành viên UBKT, phân công nhiệm vụ phù hợp. UBKT các cấp đã tích cực phối hợp với Ban Tổ chức cấp ủy thẩm định hồ sơ nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển thuộc diện cấp ủy quản lý. Ngay sau khi sáp nhập, UBKT Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương và triển khai thực hiện một số nội dung về công tác đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp quan tâm. UBKT Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác kiểm tra trong Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên cơ sở và cán bộ kiểm tra các cấp. Sau sáp nhập, đầu tháng 9/2025, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với UBKT Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 cho 778 cán bộ, công chức ngành Kiểm tra Đảng tỉnh và phối hợp mở điểm cầu tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2025 tại điểm cầu Tỉnh ủy Phú Thọ, khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Ngành kiểm tra Đảng đang tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng theo phương châm “Công tâm - Bản lĩnh - Kỷ cương - Trách nhiệm”. Tiếp tục củng cố, kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và thực hiện luân chuyển cán bộ để rèn luyện, nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh và có năng lực tham mưu, thực thi nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ đã được tăng cường và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên, đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực. Gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng với tự phê bình, phê bình và tuân thủ pháp luật Nhà nước. Tăng cường phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, hoạt động của các cơ quan thanh tra và các cơ quan tư pháp. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và Nhân dân trong phản ánh, phát hiện các vi phạm.

Đã hoàn thiện việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm bám sát tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, những vấn đề phức tạp được cán bộ, đảng viên và dư luận Nhân dân quan tâm, phản ánh. Việc xử lý nghiêm minh một số tổ chức, cá nhân, đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật đã có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn tiêu cực. Đặc biệt, tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra theo kết luận kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp được các cấp ủy quan tâm đẩy mạnh.

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 22.811 lượt tổ chức Đảng và 10.424 đảng viên, trong đó kiểm tra đối với 787 tổ chức Đảng và 1.834 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giám sát chuyên đề đối với 10.564 lượt tổ chức Đảng và 16.485 đảng viên. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 88 tổ chức Đảng và 3.400 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, công tác quản lý đất đai, tài chính, việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, chức trách, nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm... Những kết quả này đã góp phần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm. Chuyển từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, không để có “khoảng trống”, “vùng tối” mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được. Gắn công tác kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả, có khả năng cảnh báo sớm và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; hình thành và lan tỏa văn hóa chính trị trách nhiệm trong nội bộ Đảng.

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cho rằng: Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, cần bảo vệ người làm đúng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới. Ngành Kiểm tra cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị, từng bước chuyển công tác kiểm tra, giám sát từ cách làm truyền thống sang "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu”, trước mắt tập trung công tác kiểm tra, giám sát việc công khai, kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ diện cấp ủy quản lý... Bên cạnh đó, xây dựng bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dương Liễu