Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/10, Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Phú và 112 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 hội viên đang sinh hoạt tại 44 chi hội trên địa bàn xã.

Toàn cảnh Đại hội Hội CCB xã Vĩnh Phú.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB xã Vĩnh Phú đoàn kết, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho. Hội đã vận động các hội viên đóng góp được trên 500 triệu đồng phục vụ chương trình xây dựng NTM, xây dựng và tự quản 7 tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch đẹp”, duy trì hoạt động của 37 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi...

Đến nay, Hội đã xây dựng quỹ nội bộ trên 3,8 tỷ đồng cho hội viên vay làm kinh tế với lãi xuất thấp, tạo việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động. Hội đã chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được ghi nhận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Vĩnh Phú tăng cường đoàn kết, vận động các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động; tuyên truyền vận động CCB, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy xã và chương trình hành động, mục tiêu, giải pháp của MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Động viên CCB nêu cao ý thức tự lực tự cường phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp; tích cực chăm lo giáo dục truyền thống cách mạnh cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới, Hội CCB xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của hội viên cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực mới trong toàn Hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Tấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định 2 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

