Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/10, Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, tổ chức Đại hội đại biểu, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Bùi Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Phú và 112 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 hội viên đang sinh hoạt tại 44 chi hội trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Toàn cảnh Đại hội Hội CCB xã Vĩnh Phú.

Nhiệm kỳ 2022-2025, Hội CCB xã Vĩnh Phú đoàn kết, phấn đấu xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương giao cho. Hội đã vận động các hội viên đóng góp được trên 500 triệu đồng phục vụ chương trình xây dựng NTM, xây dựng và tự quản 7 tuyến đường kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch đẹp”, duy trì hoạt động của 37 Câu lạc bộ CCB tự quản bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi...

Đến nay, Hội đã xây dựng quỹ nội bộ trên 3,8 tỷ đồng cho hội viên vay làm kinh tế với lãi xuất thấp, tạo việc làm thường xuyên cho gần 400 lao động. Hội đã chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được ghi nhận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội CCB xã Vĩnh Phú tăng cường đoàn kết, vận động các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động; tuyên truyền vận động CCB, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy xã và chương trình hành động, mục tiêu, giải pháp của MTTQ xã nhiệm kỳ 2025-2030. Động viên CCB nêu cao ý thức tự lực tự cường phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp; tích cực chăm lo giáo dục truyền thống cách mạnh cho thế hệ trẻ; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Vĩnh Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới, Hội CCB xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm; phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của hội viên cựu chiến binh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực mới trong toàn Hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2025-2030

Ra mắt Ban Chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội CCB xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Tấn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Chỉ định 2 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Dương Chung


Dương Chung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Cựu chiến binh HĐND Xây dựng NTM 2030 Nghị quyết của Đảng Phát triển kinh tế Đại đoàn kết toàn dân Xây dựng đô thị văn minh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gương sáng Công an xã tận tụy vì dân

Gương sáng Công an xã tận tụy vì dân
2025-10-23 14:44:00

baophutho.vn Ở một xã miền núi còn nhiều khó khăn, người dân nơi đây luôn nhắc đến anh với sự tin tưởng và quý trọng. Anh là người đã góp phần quan trọng...

Tăng cường công tác phát triển Đảng

Tăng cường công tác phát triển Đảng
2025-10-23 07:00:00

baophutho.vn Theo Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, mỗi...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long