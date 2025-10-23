Bổ sung nhiều quy định nhân văn trong một số dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Tại Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10 diễn ra sáng 23/10, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính Bộ Công an đã thông tin đến các phóng viên về một số dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khoá XV tại kỳ họp thứ 10.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an sẽ chủ trì soạn thảo trình 10 dự án luật, bao gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp.

Thêm nhiều quy định nhân văn trong thi hành án hình sự

Theo Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) đã bổ sung nhiều điểm mới, như quy định Công an cấp xã được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự; quy định phạm nhân có quyền được hiến mô, một phần bộ phận cơ thể, được lưu trữ trứng, tinh trùng theo quy định pháp luật; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về hiến mô, bộ phận cơ thể người; quy định trại giam tổ chức cho phạm nhân lao động trong và ngoài trại giam nhằm giáo dục cải tạo, rèn luyện kỹ năng lao động, góp phần chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Trong khi đó, dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cũng bổ sung một chương riêng về thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để đảm bảo việc thi hành biện pháp này hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, dự án luật bổ sung một số quy định về chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, của người bị tạm giữ, người bị tạm giam là người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, của người bị kết án tử hình đang bị tạm giam, như: Nhận tiền và đồ vật thiết yếu phục vụ sinh hoạt của thân nhân gửi và quy định mang tính nguyên tắc về việc cơ sở giam giữ tổ chức căng tin; gửi, nhận thư, sách báo và tài liệu, chế độ chăm sóc y tế; chế độ sinh hoạt tinh thần ...

Đối với dự án Luật Dẫn độ, Bộ Công an đã bổ sung quy định về thông báo liên quan đến hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ để bảo đảm phù hợp với thực tiễn giải quyết yêu cầu dẫn độ, ngăn ngừa người phạm tội trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật với mục tiêu cuối cùng là truy bắt bằng được các đối tượng bỏ trốn. Đồng thời, dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù quy định rõ hơn nguyên tắc, thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục chuyển giao giữa Việt Nam và nước ngoài, bảo đảm tôn trọng độc lập, chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của người bị chuyển giao.

Đáng chú ý, theo Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp đã bổ sung quy định về Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, đa dạng các phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp, thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp giảm còn 5 ngày; bổ sung quy định về không phân biệt địa giới hành chính trong yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, theo đó cá nhân có quyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại bất kỳ Công an cấp tỉnh hoặc Công an cấp xã.

Đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Chia sẻ tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Nguyên Quân khẳng định dữ liệu được xem là “hạt nhân” của quá trình chuyển đổi số. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, dữ liệu là tài sản quốc gia. Trong dự án Luật An ninh mạng, Bộ Công an đã bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu. khẳng định việc bảo đảm an ninh dữ liệu là yếu tố vô cùng quan trọng, không thể thiếu và là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam hiện nay và thời gian tới.

Dự án luật cũng bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, nhằm khắc phục bất cập trong công tác truy vết, đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Đối với dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất mở rộng cho phép soạn thảo, lưu trữ bí mật nhà nước trên mạng máy tính là “mạng LAN độc lập” được thiết lập trong phạm vi trụ sở cơ quan, tổ chức. Bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để xâm phạm bí mật nhà nước để bảo đảm phù hợp với sự phát triển khoa học công nghệ, trong đó phải kể đến sự phát triển của hệ thống trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn hiện nay.

Các dự án luật còn lại tập trung điều chỉnh, hoàn thiện thể chế về quản lý nhà nước, an ninh – trật tự và công nghiệp an ninh. Trong đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự điều chỉnh hàng loạt quy định về cư trú, xuất nhập cảnh, căn cước, giao thông, phòng cháy, chữa cháy... nhằm cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất quản lý trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp.

Nguồn cand.com.vn