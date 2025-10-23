Tăng cường công tác phát triển Đảng

Theo Nghị quyết số 21 về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, mỗi năm, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ phải kết nạp được từ 7.700 đảng viên trở lên. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến hết ngày 31/8, toàn tỉnh mới kết nạp được gần 2.800 đảng viên. Để đạt mục tiêu, nhiều giải pháp đang được cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành.

Nhiều nỗ lực trong phát triển đảng viên

Giai đoạn 2020 - 2025, Trường Phổ thông DTNT THPT Hòa Bình đã kết nạp được 55 học sinh ưu tú vào Đảng, riêng năm 2025 kết nạp được 22 học sinh. Đây là một trong những điểm sáng về phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên của ngành Giáo dục Phú Thọ. Thầy giáo Đào Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường đặc biệt coi trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh. Hàng năm, Đảng ủy đều có kế hoạch phát triển đảng viên căn cứ tình hình thực tế nguồn tại các chi bộ trực thuộc. Nhà trường ban hành tiêu chuẩn cụ thể để lựa chọn quần chúng ưu tú, làm tiêu chí cho học sinh phấn đấu như: Có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng, có hạnh kiểm tốt, có học lực giỏi 3 năm liên tục, đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tích cực, sáng tạo trong các hoạt động phong trào... Các chi bộ phân công đảng viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm theo dõi, giáo dục, giúp đỡ, bồi dưỡng học sinh có nguyện vọng và đủ điều kiện để kết nạp Đảng. Những học sinh được bồi dưỡng, kết nạp Đảng đều là tấm gương điển hình trong học tập, rèn luyện. Việc kết nạp học sinh ưu tú vào Đảng là nguồn động viên tinh thần, khích lệ phong trào thi đua, học tập và rèn luyện của học sinh toàn trường.

Trường Phổ thông DTNT THPT Hòa Bình - một điểm sáng trong công tác kết nạp học sinh vào Đảng.

Thực tế cho thấy công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ vừa qua đã được triển khai bài bản, quyết liệt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù địa phương. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh trước hợp nhất đã ban hành các chỉ thị, xây dựng đề án, kế hoạch chuyên đề, giao chỉ tiêu cụ thể... nhằm thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên mới. Tập trung vào các đối tượng còn nguồn phát triển Đảng như học sinh, sinh viên, cán bộ ngành y tế, giáo dục, hội viên các tổ chức đoàn thể, cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố... Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến để phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng.

Nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 31.565 đảng viên. Trong đó, Phú Thọ kết nạp được 11.048 đảng viên, Hòa Bình kết nạp được 9.316 đảng viên, Vĩnh Phúc kết nạp được 11.203 đảng viên. Đặc biệt, Vĩnh Phúc phát triển được 11 tổ chức Đảng và kết nạp được 320 đảng viên trong doanh nghiệp FDI. Số lượng, chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên; cơ cấu đảng viên có sự thay đổi tiến bộ. Tỷ lệ đảng viên trên tổng dân số cao hơn mức bình quân chung của cả nước (đạt khoảng 6,3%, bình quân chung cả nước là 5,5%). Hầu hết đảng viên được kết nạp mới có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025 đến hết ngày 31/8, toàn tỉnh mới kết nạp được gần 2.800 đảng viên, chiếm tỷ lệ 1,1% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh. Trong khi Nghị quyết số 21-NQ/TW đề ra mục tiêu: Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2020 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên. Để hoàn thành mục tiêu này, 3 tháng cuối năm cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cấp ủy, tổ chức Đảng các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khắc phục khó khăn

Kết quả phát triển đảng viên chưa hoàn thành mục tiêu được xác định có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực sự quan tâm đúng mức và chưa chủ động đề ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp để tạo nguồn phát triển đảng viên. Công tác phát hiện, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên chưa đa dạng về đối tượng, chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh niên trẻ, chưa chú ý đến đối tượng tuổi trung niên, công nhân, phụ nữ, nông dân. Nội dung, hình thức, chất lượng hoạt động của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, chưa đổi mới, chưa đủ sức hấp dẫn, thu hút quần chúng. Một số nơi có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa chú trọng chất lượng, ngược lại, một số nơi lại khắt khe trong việc tạo nguồn phát triển đảng viên...

Tìm hiểu thực tế tại Đảng bộ xã Cẩm Khê được biết, xã hiện có 115 chi, đảng bộ trực thuộc với 3.367 đảng viên. Tuy nhiên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Cẩm Khê chỉ kết nạp được 313 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 62 đảng viên, tức tỷ lệ đảng viên kết nạp mới hàng năm mới đạt 0,02% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, trong khi tỷ lệ này theo yêu cầu phải đạt từ 3 - 4%. Số đảng viên mới kết nạp quá khiêm tốn dẫn đến việc “già hóa” đảng viên, nhất là ở các chi bộ khu dân cư; có chi bộ khu dân cư tuổi bình quân đảng viên lên đến 70,2 tuổi. Lý do được thẳng thắn chỉ ra là một số chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng các khâu, các bước trong việc thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm tra hồ sơ và thực hiện các thủ tục, quy trình phát triển đảng viên; đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú vào Đảng chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được giao...

Thực tế ở Cẩm Khê cũng là thực tế đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 03 về “tăng cường phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh”. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng.

Hàng năm và cả nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp cần chủ động rà soát, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của đảng viên. Tổ chức trang trọng, chu đáo các buổi lễ kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, trao huy hiệu Đảng... Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đảng viên để đảng viên cảm thấy vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngoài kết nạp quần chúng thanh niên trẻ ưu tú cần quan tâm mở rộng đến đối tượng quần chúng ưu tú là hội viên trung niên của các tổ chức chính trị - xã hội. Tiếp tục quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, công nhân, doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước... Phấn đấu hàng năm kết nạp mới đạt tỷ lệ từ 3 - 4%/tổng số đảng viên của đảng bộ.

Dương Liễu