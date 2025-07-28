Đại hội đại biểu xã Đồng Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Đồng Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 158 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội Đảng bộ xã Đồng Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là Đại hội đầu tiên sau sáp nhập 3 xã Đồng Lương, Điêu Lương và Yên Dưỡng để xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7 vừa qua.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lương đã phát tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu chủ yếu đề ra. Trong đó, 8/8 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế phát triển ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Kết cấu hạ tầng KT-XH được quan tâm đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cụ thể: Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4,98 tỷ đồng. Tỷ lệ chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 95,3%. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 209,8 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,54%; có 27/33 khu đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đồng Lương tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ chốt các cấp có đủ bản lĩnh, phẩm chất năng lực và uy tín. Phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; củng cố giữ vững quốc phòng và an ninh; xây dựng xã Đồng Lương đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại hội xác định khâu đột phá “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững; huy động các nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Đồng Lương đạt chuẩn nông thôn mới”.

Đồng chí Điêu Kim Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương phát biểu khai mạc Đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết, đồng thời thống nhất đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu và 4 nhóm nhiệm vụ trong tâm. Đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng 10%/năm, ước đạt 8,1 tỷ đồng; Vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 520 tỷ đồng. Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 95%, tye lệ khu dân cư đạt chuẩn văn hóa 94%. Phấn đấu thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 35 doanh nghiệp trên địa bàn. Phấn đấu hết nhiệm kỳ 2025-2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đồng Lương trong nhiệm kỳ qua. Việc tổ chức thành công Đại hội là dịp để Đảng bộ thống nhất về tư tưởng, hành động, đề ra những chủ trương, định hướng phát triển mới, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đồng thời là cơ hội để kiện toàn tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quang cảnh Đại hội.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Để đưa xã Đồng Lương phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới, Đảng bộ xã cần đánh giá sát đặc điểm tình hình, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề ra các khâu đột phá, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tập trung phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn lao động để phát triển ngành dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương. Quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Phát huy vai trò của tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phát triển KT-XH. Phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng quê hương Đồng Lương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Điêu Kim Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Lương.

Đức Anh