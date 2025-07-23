Đại hội Đảng bộ phường Tân Hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ Phường Tân Hoà tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đ ồng chí Đặng Bích Ngọc - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Tân Hòa được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Tân Hòa, xã Hòa Bình và xã Yên Mông cũ. Hiện, phường có 41 tổ chức cơ sở Đảng. Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 8,99 tỷ đồng bằng 147% dự toán giao.

Trong nhiệm kỳ đã giải ngân vốn đầu tư công đối với 32 công trình, dự án với tổng số tiền trên 171 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đến tháng 5/2025 giảm còn 1,07%. Các dự án đầu tư công hoàn thành đã góp phần hoàn thiện cơ bản đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cung cấp điện, cấp và thoát nước, hạ tầng văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, cải tạo cảnh quan tạo điểm nhấn cho phường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh và các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, kết cấu hạ tầng được chú trọng đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Phường xác định cơ hội phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, các dịch vụ gắn với cảng du lịch Bích Hạ sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, mở ra cơ hội mới trong phát triển thương mại, dịch vụ và bất động sản. Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Tân Hoà đề ra 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ và 3 khâu đột phá. Trong đó phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân tăng 10%/năm; Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt 200 tỷ đồng. Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo. Hàng năm tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh tham quan gian hàng trưng bày tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân phường Tân Hoà đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xác định rõ nhiệm vụ, đề án, phương án, đảm bảo “rõ người, rõ việc,”. Đồng chí yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, quan tâm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao 3 khâu đột phá, trong đó, tập trung hoàn thiện các tiêu chí phường chuẩn đô thị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đồng chí đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục quán triệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Trung ương tăng cường xây dựng tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ “có tâm, có tầm”; phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng phường văn minh, hiện đại, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tân Hoà nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Bùi Thị Nhâm được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 đồng chí.

Đinh Thắng