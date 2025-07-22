Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Khê lần thứ I

Ngày 22/7, Đảng bộ xã Cẩm Khê tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tham dự đại hội có 225 đại biểu chính thức thuộc 114 chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 3.348 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đại tá Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã Cẩm Khê được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ xã: Phong Thịnh, Minh Tân và thị trấn Cẩm Khê. Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường, đã kết nạp 313 đảng viên, thành lập 06 tổ chức đảng ngoài quốc doanh với 152 đảng viên, tỷ lệ đảng viên và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm đạt trên 98%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực.

Toàn xã có 8 sản phẩm OCOP, Khu Công nghiệp Cẩm Khê và Cụm Công nghiệp Sông Thao giải quyết việc làm cho trên 10 nghìn lao động. Kết cấu hạ tầng, nhất là mạng lưới giao thông phát triển nhanh, từng bước đồng bộ. Diện mạo đô thị và nông thôn đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Cẩm Khê đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá với những giải pháp cụ thể..., xây dựng xã Cẩm Khê đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. Phấn đấu tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã, tỷ lệ đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%, số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030, đạt trên 119 tỷ đồng; phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025...

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Khê phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Chủ tịch UBND xã Cẩm Khê trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Cương đồng tình với 2 khâu đột phá mà Đảng bộ xã xác định trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Đột phá mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao đời sống của Nhân dân, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Để Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị và khu dân cư phải tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sát thực, khả thi, phù hợp nhằm tạo ra những bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng thành công chính quyền địa phương 2 cấp: Gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, xây dựng xã Cẩm Khê đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Các đại biểu chụp ảnh cùng BCH Đảng bộ xã Cẩm Khê khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

BCH Đảng bộ xã Cẩm Khê, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 31 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Khê.

Ngọc Tuấn