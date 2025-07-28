Đại hội Đảng bộ xã Quy Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phấn đấu đưa xã thoát nghèo vào năm 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Quy Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đại hội xã Quy Đức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được diễn ra với phương châm đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển.

Xã Quy Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Trung Thành, Đoàn Kết, Yên Hòa và Đồng Ruộng (huyện Đà Bắc cũ). Đại hội được tổ chức với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, phấn đấu đưa xã Quy Đức thoát nghèo vào năm 2030”.

Đại hội xã Quy Đức được tổ chức với sự tham gia của 155 đảng viên đại diện cho 712 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ qua Đảng bộ và Nhân dân xã Quy Đức đạt nhiều thành tựu nổi bật: cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 20 triệu đồng năm 2020 lên khoảng 36 triệu đồng năm 2025; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 24,66%. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, 50% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% trẻ em bậc tiểu học được học hai buổi/ngày, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%.

Tại đại hội, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động trưng bày thành tựu phát triển KT-XH của địa phương.

Hạ tầng giao thông được cải thiện với trên 80 km đường giao thông được cứng hóa; hệ thống điện, thủy lợi, thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt. QPAN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2020 đến nay kết nạp được 98 đảng viên mới; trên 90% tổ chức cơ sở đảng và hơn 80% đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đại biểu tham gia đại hội đã tập trung trí tuệ, có nhiều đóng góp quan trọng vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã tập trung trí tuệ đóng góp vào Báo cáo chính trị và thống nhất thông qua 16 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn tăng 17% vào năm 2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 70%; 100% dân số tham gia BHYT; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%...

Đoàn Chủ tịch điều hành các hoạt động tại đại hội một cách thành công với sự tập trung trí tuệ cao.

Đại hội xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó tập trung lãnh đạo địa phương phát triển nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn; xây dựng NTM gắn với chuyển đổi số; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ANCT - TTATXH; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đột phá hoàn thiện công tác quy hoạch; phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái, đảm bảo bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã Quy Đức đạt được thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò chi bộ là “hạt nhân chính trị” ở cơ sở. Đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn văn hóa, xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Toàn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Quy Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quy Đức gồm 28 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quy Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết với 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết, tán thành.

Mạnh Hùng