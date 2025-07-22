Đại hội Đảng bộ xã Tam Hồng lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 22/7, Đảng bộ xã Tam Hồng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thúy Vân - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và các đại biểu dự Đại hội

Xã Tam Hồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Thị trấn Tam Hồng, xã Yên Phương, xã Yên Đồng. Nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã cơ bản thực hiện đặt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trên 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp được 135 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 10,5%/năm. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 4.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tam Hồng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, kỷ cương; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng xã Tam Hồng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển.

Đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân làm động lực và nguồn lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tặng hoa chúc mừng Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đã ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã Tam Hồng đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đảng bộ xã Tam Hồng cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí cán bộ, công chức phù hợp có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quyết định; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên về chủ trương đúng đắn có tính cách mạng sâu sắc về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xác định cụ thể có tính khả thi các đề án, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần quyết tâm phấn đấu, nỗ lực cao, “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ lộ trình”. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Quan tâm phát triển văn hóa tương xứng với tăng trưởng kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chú trọng và phát huy thành tích trong lĩnh vực y tế, giáo dục; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thu hút đầu tư.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng, nghiệp vụ; đẩy mạnh số hóa dữ liệu hồ sơ, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt nhất, hiệu quả, công khai và minh bạch. Tăng cường công tác xây dựng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên gắn với việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng BCH Đảng bộ xã Tam Hồng, nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ nhất là những vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở...

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Hồng nhiệm kỳ 2025-2030.

