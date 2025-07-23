Đại hội Đảng bộ xã Tam Nông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 23/7, Đảng bộ xã Tam Nông tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham dự đại hội có 186 đại biểu chính thức thuộc 71 chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 2.043 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Tam Nông được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ: Thị trấn Hưng Hóa, xã Dân Quyền và xã Hương Nộn. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả vì mục tiêu “gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân” và đạt được những kết quả quan trọng. 11/11 chỉ tiêu, mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghị quyết đề ra.

Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân vượt 28,5%; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn vượt 186,74% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 45,8 triệu đồng lên mức 58,6 triệu đồng. Xã đã quan tâm đẩy mạnh xây dựng hạ tầng khu đô thị gắn với chỉnh trang, nâng cấp đô thị; phát triển du lịch, dịch vụ.

Văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 93% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Tam Nông đề ra 16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, đồng thời xác định khâu đột phá “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư để phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trọng điểm; từng bước hoàn thiện các tiêu chí cơ bản hướng tới phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”, đưa xã Tam Nông phát triển nhanh và bền vững, từng bước trở thành vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi yêu cầu Đảng bộ xã Tam Nông tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm; có giải pháp thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Trung Hà; xây dựng khu nông thôn mới kiểu mẫu, khu nông thôn mới thông minh, xã nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Nông.

Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi đề nghị: Đảng bộ xã Tam Nông cần nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là lực lượng lao động trẻ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò nêu gương, người đứng đầu, kết hợp chặt chẽ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu xã Tam Nông lần thứ I.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Nông, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt gồm 31 đồng chí. Đồng chí Quách Hải Lý được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tam Nông.

Ngọc Tuấn