Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 19/4, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với chủ đề “Hội nhập - Đổi mới - Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố thuộc cụm phía Bắc; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các địa phương trọng điểm về du lịch và các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; các đơn vị lữ hành trong nước cùng 150 hội viên tiêu biểu đại diện cho 290 hội viên trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Sau khi thực hiện sáp nhập, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian du lịch mở rộng, tài nguyên đa dạng và yêu cầu ngày càng cao về liên kết, điều phối, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Hiện nay, Hiệp hội có 290 hội viên doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thời gian qua, Hiệp hội thường xuyên nắm bắt tình hình hội viên thông qua trao đổi trực tiếp và tổ chức các chương trình tham quan, khảo sát tại các cơ sở kinh doanh của hội viên. Từ đó, góp phần tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm kinh doanh giữa các đơn vị hội viên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch phát triển; đánh giá chất lượng dịch vụ, sản phẩm, liên kết, kết nối tour.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hiệp hội cũng tích cực phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng du lịch Phú Thọ, các dự án kêu gọi đầu tư, chương trình xúc tiến điểm đến; đầu tư phát triển đa dạng các loại hình du lịch và xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, chú trọng liên kết, hợp tác phát triển du lịch, tham gia các chương trình hợp tác với Hiệp hội Du lịch các địa phương, các hoạt động đối ngoại do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố phía Bắc tổ chức.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ xác định phương hướng hoạt động theo tinh thần “Hội nhập - Đổi mới - Phát triển”. Trong đó, tập trung nâng cao vai trò của Hiệp hội trong kết nối nguồn lực, phát triển sản phẩm và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với bối cảnh mở rộng không gian du lịch sau sáp nhập, đảm bảo tính liên kết theo tiểu vùng và theo chuỗi giá trị ngành Du lịch.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng và những kết quả đạt được của Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Du lịch Phú Thọ hôm nay mang trong mình sức mạnh tổng hợp từ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hiệp hội khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy ngay sau Đại hội; giữ vững tôn chỉ, mục đích, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tích cực hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh và của cả nước; đảm bảo quyền lợi của khách hàng, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Hiệp hội cần phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung phát triển, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng, thế mạnh của tỉnh trên cơ sở kế thừa thế mạnh của 3 khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm du lịch xanh, du lịch sinh thái, cộng đồng; mỗi sản phẩm, mỗi điểm đến cần phải gắn với bản sắc, bản địa, có tính trải nghiệm và giá trị phát triển bền vững.

Cùng với đó, thiết lập và mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời nghiên cứu tăng cường mở rộng thu hút các nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch, kết nối với các đơn vị lữ hành quốc tế, phát triển khách hàng từ thị trường quốc tế, tiến tới đưa du lịch Phú Thọ có mặt trên bản đồ du lịch điểm đến của khách du lịch quốc tế.

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Hiệp hội cần phát huy vai trò cầu nối nhằm đưa du lịch Phú Thọ lên tầm cao mới, tạo cơ hội để ngành Du lịch tỉnh thể hiện năng lực tổ chức, quảng bá hình ảnh và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia.

Hiệp hội tri ân, suy tôn ông Nguyễn Văn Niên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp nhận các thông tin, đề nghị của Hiệp hội Du lịch tỉnh và theo chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng Hiệp hội, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Du lịch nói riêng, kinh tế - xã hội tỉnh nói chung. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hiệp hội hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc cho phép sáp nhập Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hòa Bình vào Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ và phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 75 đồng chí vào Ban Chấp hành, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lân - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Đất Việt Xanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Giấy khen của Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Lê Hoàng