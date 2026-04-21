Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 21/4, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập tổ chức hội của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình cũ. Sau sáp nhập, Hội có trên 7.000 hội viên là những cựu chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng tham gia phục vụ trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.

Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Trường Sơn”, tăng cường đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nổi bật là các hoạt động tri ân nghĩa tình Trường Sơn được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Hội đã tư vấn, vận động xây dựng 15 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền 1,12 tỷ đồng; tổ chức mừng thọ cho 1.635 hội viên từ 70 tuổi trở lên với kinh phí 178 triệu đồng; tặng quà cho 2.865 lượt hội viên với tổng số tiền 365 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội viên đã tự nguyện hiến 12.650m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi, ủng hộ chính quyền và các quỹ do địa phương phát động với số tiền 450 triệu đồng.

Những kết quả trên khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong việc phát huy truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghĩa tình đồng đội”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 với mục tiêu tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ gồm 39 đồng chí. Đồng chí Vũ Tiến Đăng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lê Minh