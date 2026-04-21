Xã Lạc Thủy dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Ngày 21/4, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân các dân tộc xã Lạc Thủy đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trước anh linh Tổ tiên, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các Vua Hùng - những người đã đặt nền móng cho Nhà nước Văn Lang, Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân xã Lạc Thủy hành lễ trước Điện Kính Thiên.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lạc Thủy tập trung triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện nhiều chủ trương, chính sách phù hợp được ban hành, môi trường đầu tư dần cải thiện.

Địa phương đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ và kinh tế tư nhân; đồng thời chú trọng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục toàn diện và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Cùng với đó, xã ưu tiên đầu tư hạ tầng, thúc đẩy kinh tế hợp tác. Hiện toàn xã có 32 trang trại hoạt động hiệu quả và 15 hợp tác xã duy trì ổn định, 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.

Thu ngân sách quý I/2026 đạt hơn 47 tỷ đồng, góp phần bảo đảm nguồn lực phát triển. Các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm.

Trước anh linh Tổ tiên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Lạc Thủy nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026 đã đề ra.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên