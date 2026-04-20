Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chiều 20/4, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến rà soát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Ngay sau khi Nghị quyết số 328/NQ-CP được ban hành, hầu hết các bộ, ngành cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã chủ động xây dựng ban hành kế hoạch/chương trình hành động thực hiện. 9/19 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã ban hành văn bản chương trình/kế hoạch thực hiện các Nghị quyết; 29/34 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản chương trình/kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP và Nghị quyết số 70-NQ/TW.

Bộ Công Thương được Chính phủ giao tại chủ trì thực hiện 84 nhiệm vụ. Đến nay đã hoàn thành 14 nhiệm vụ (trong đó có 13 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, 1 nhiệm vụ hoàn thành quá thời hạn). Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan được giao chủ trì thực hiện 83 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 5 nhiệm vụ; đang thực hiện 78 nhiệm vụ (đa phần là các nhiệm vụ thường xuyên/dài hạn).

Mặc dù các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 328/NQ-CP, tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc; một số nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Giám đốc Sở Công Thương Trần Quang Tuấn phát biểu báo cáo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Phát biểu báo cáo tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Sở Công Thương cho biết: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 328/NQ-CP của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành đầy đủ các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa, làm cơ sở tổ chức thực hiện trên toàn địa bàn.

Tỉnh đã chỉ đạo rà soát đánh giá tình hình cung cấp năng lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau khi sáp nhập, đặc biệt là tình hình cung cấp điện để phục vụ sản xuất và cấp điện cho sinh hoạt của người dân. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chủ động xây dựng phương án cung ứng điện cho từng năm và đặc biệt vào các thời điểm có nguy cơ thiếu điện trong năm. Đến nay cơ bản tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh ổn định, điện năng đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng trong Nhân dân.

Công tác quy hoạch, phát triển năng lượng được chú trọng, nhất là định hướng phát triển năng lượng tái tạo, điện mặt trời; hạ tầng cung ứng xăng dầu, khí được đầu tư đồng bộ, bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Công tác quản lý nhà nước, dự báo và điều hành cung ứng năng lượng được tăng cường, kịp thời ứng phó với biến động thị trường...

Tuy nhiên, việc đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả còn gặp nhiều khó khăn; một số dự án lưới điện truyền tải triển khai chậm so với tiến độ trong quy hoạch. Hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh mặc dù đã cải thiện nhiều so với giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn chưa đồng bộ, mức độ hiện đại, độ tin cậy cung cấp điện chưa cao...

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ được giao; tập trung đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ sắp đến hạn, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng thời, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; chủ động hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; xây dựng, phát triển hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu năng lượng quốc gia, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, điều hành.

Đối với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chương trình, kế hoạch bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phối hợp chặt chẽ trong hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án năng lượng theo quy hoạch. Đồng thời, thực hiện nghiêm cế độ thông tin, báo cáo định kỳ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Lê Hoàng