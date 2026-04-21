Giám sát 4 chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Đông

Sáng 21/4, đoàn giám sát số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát 4 chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sơn Đông.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, đoàn đã nghe lãnh đạo xã Sơn Đông báo cáo 4 chuyên đề: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 29/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện lãnh đạo xã Sơn Đông báo cáo việc thực hiện các chuyên đề theo chương trình giám sát.

Để triển khai thực hiện các chuyên đề, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 66 chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai học tập và tuyên truyền sâu rộng nội dung các nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát huy dân chủ, phê bình và tự phê bình, nêu gương; thực hiện phân công, phân quyền rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn và cơ chế phối hợp, bảo đảm mọi nhiệm vụ được triển khai thống nhất, thông suốt.

Đặc biệt, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy xã Sơn Đông vận hành ổn định, tinh gọn và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Năm 2025, xã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng, với tổng thu ngân sách đạt 292,162 tỷ đồng, đạt 219,1% chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5%; thu nhập bình quân đạt 75,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, toàn trình đạt 98,3%, xếp thứ 26/148 xã, phường; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 0,31%, hộ cận nghèo còn 0,51%; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 95%, thôn văn hóa đạt 100%.

Riêng quý I/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 103 tỷ đồng, bằng 41,01% kế hoạch năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 130 tỷ đồng, bằng 24,10% kế hoạch năm; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt 91,12%; tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 99,93%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Đồng chí Bùi Quang Điệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn giám sát số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện 4 chuyên đề của xã Sơn Đông. Đồng thời, đề nghị địa phương đánh giá rõ các tồn tại, hạn chế sau gần 1 năm đưa các nghị quyết vào cuộc sống; mức độ chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết. Cùng với đó, đưa ra các định hướng, khâu đột phá, mô hình phát triển kinh tế chủ lực gắn với khai thác các thế mạnh về đường sông, nghề trồng hoa, cây cảnh, các di tích lịch sử văn hóa; những giải pháp cụ thể, giải quyết các tồn tại, bất cập về đất đai, nước sạch; việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện các nhiệm vụ; việc xin lỗi người dân đối với các thủ tục hồ sơ chậm giải quyết ...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao kết quả bước đầu xã Sơn Đông đạt được trong triển khai thực hiện 4 chuyên đề. Đồng thời đề nghị xã tiếp tục cập nhật các thông tin, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn. Trong đó, cần đánh giá sâu về dư địa, tiềm năng sau sáp nhập, các giải pháp để kích hoạt, phát triển Sơn Đông trở thành đô thị phát triển mới của Phú Thọ nhờ các thế mạnh về đường sông, nghề trồng hoa, cây cảnh, các giá trị lịch sử, văn hóa.

Cùng với đó, bổ sung các giải pháp để phát triển đảng viên, cụ thể hóa, giao rõ trách nhiệm cho từng phòng, đơn vị trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy định hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, đúng người, đúng việc, đúng vị trí theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ; có giải pháp khắc phục, xử lý các hồ sơ chậm, muộn về đất đai. Tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại cũ, không để phát sinh các vi phạm mới.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị xã tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, phục vụ Nhân dân.

Thuý Hường