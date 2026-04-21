Quyết liệt triển khai cơ chế “luồng xanh”, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Sáng 21/4, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo về công tác triển khai kế hoạch đầu tư công ngân sách cấp tỉnh năm 2026. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đưa toàn bộ các dự án đầu tư công vào thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, năm 2026, tổng vốn kế hoạch đầu tư công được giao khoảng 22.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ Trung ương chiếm khoảng 20.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết được 12.700 tỷ đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch. Số vốn còn lại cần tiếp tục phân bổ là khoảng 9.200 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá tiến độ cụ thể của từng dự án và phương án điều chỉnh nguồn vốn cho các lĩnh vực trọng điểm như: giao thông, nông nghiệp, y tế, giáo dục và vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần ưu tiên nguồn lực cho công tác chuẩn bị đầu tư, tái định cư, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp. Các đơn vị cũng đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; phân bổ nguồn tăng thu từ đất để đảm bảo sát với tiến độ thực tế, tránh tình trạng dồn vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục hoặc triển khai chậm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao sự chủ động của Sở Tài chính trong việc tham mưu các phương án phân bổ vốn. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải rà soát, phân loại rõ các nhóm dự án: dự án đề nghị phân bổ đợt này, dự án điều chỉnh tăng/giảm vốn và dự án cần bổ sung nguồn để có phương án xử lý kịp thời, sát với thực tiễn.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải thực hiện phân bổ chi tiết ngay cho các dự án đã đủ điều kiện, đảm bảo đúng quy định pháp luật và sát với khả năng giải ngân thực tế. Đặc biệt, cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị, trình, thẩm định chủ trương đầu tư và giải ngân dự án. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực và Thủ trưởng các sở, ngành phải tăng cường chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý.

Vận hành cơ chế “luồng xanh” toàn diện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đưa tất cả các dự án đầu tư công vào thực hiện theo cơ chế “luồng xanh” của tỉnh. Đây là giải pháp then chốt nhằm rút ngắn tối đa thời gian thẩm định dự án và hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Đồng chí cũng lưu ý việc đẩy nhanh tiến độ phải song hành với tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm tuyệt đối đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần nâng cao tinh thần phối hợp, đặc biệt trong các khâu thẩm định dự án, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục cho các dự án khởi công mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý việc phân bổ nguồn tăng thu từ đất phải thận trọng, bám sát tình hình thực tế thu ngân sách để đảm bảo khả năng chi trả, tránh tình trạng giao vốn không sát tiến độ triển khai dự án.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã cho ý kiến chỉ đạo trực tiếp đối với từng dự án cụ thể, làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện phương án, đẩy nhanh tiến độ triển khai trong thời gian tới.

Đinh Vũ