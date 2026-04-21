Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Nghị quyết số 57 sát thực tiễn

Sáng 21/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị làm việc với đoàn khảo sát của Văn phòng Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) quốc gia và khảo sát phục vụ xây dựng Hướng dẫn thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Xác định phát triển KHCN, ĐMST và CĐS là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ kế hoạch, chương trình triển khai Nghị quyết số 57 và đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phú Thọ thuộc nhóm 3 địa phương hoàn thành sớm nhất các nhiệm vụ trên Hệ thống giám sát với 241 nhiệm vụ, 50 chỉ tiêu, không có nhiệm vụ quá hạn.

Về chuyển đổi số, hạ tầng viễn thông của tỉnh phát triển mạnh, không còn thôn lõm sóng; các hệ thống, nền tảng số được triển khai đồng bộ; các Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động ổn định, hồ sơ trực tuyến đạt trên 95%; kinh tế số tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; đã cấp trên 3,1 triệu căn cước công dân, hơn 2,6 triệu tài khoản định danh điện tử. Đến nay, có 67 cơ quan, đơn vị đăng ký 83 mô hình thí điểm KHCN, ĐMST và CĐS; hỗ trợ 10 doanh nghiệp đổi mới công nghệ; trên 100 sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ...

Đại diện đoàn khảo sát phát biểu ý kiến.

Hội nghị đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ liên quan đến nguồn lực đầu tư, cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, làm rõ các nội dung trong phiếu khảo sát thăm dò triển khai Nghị quyết số 57 và Kế hoạch số 01. Trong đó, tập trung vào nhận thức, nắm bắt, mức độ ưu tiên và quyết tâm triển khai kế hoạch, gắn kết với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; sáng kiến đột phá đã áp dụng, đề xuất...

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết số 57 phải được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó lấy KHCN, ĐMST và CĐS làm động lực đột phá.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật các định hướng, yêu cầu của Trung ương; tham mưu xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Nghị quyết số 57 sát với thực tiễn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến phát triển hạ tầng số, dữ liệu số và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, kết nối với các bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học để đề xuất các mô hình thí điểm, giải pháp đột phá phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định, Phú Thọ luôn sẵn sàng mở rộng hợp tác, thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ cùng tham gia tư vấn, đầu tư, triển khai các mô hình, dự án trọng điểm, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu, logistics và các nền tảng số. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực quản trị, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Duy Thành