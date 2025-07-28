Đại úy Phan Anh Tuấn - “Người thầy thứ hai” tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

{title}
Trong cuộc sống hiện đại hối hả, đôi khi chúng ta dễ có suy nghĩ rằng những điều tốt đẹp, những tấm gương sáng là thứ gì đó xa vời. Nhưng trên thực tế, những việc lớn lao thường nảy mầm từ những điều bình dị của những con người bình dị ngay bên cạnh chúng ta. Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Phan Anh Tuấn, trợ giáo Đại đội 5, Tiểu đoàn 1, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp, là minh chứng sống động cho điều đó. Anh là tấm gương sáng về phẩm chất, nghị lực và sự say mê sáng tạo trong công việc.
Đại úy Phan Anh Tuấn (Bên phải) tham gia Hội thao quân sự Quốc tế Army Games tại Liên bang Nga
Với trình độ chuyên môn vững vàng, Đại úy Phan Anh Tuấn đã bốn năm liên tiếp (từ 2018 đến 2022) được tin tưởng lựa chọn vào đội tuyển xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao quân sự Quốc tế Army Games tại Liên bang Nga. Xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, anh đã nỗ lực luyện tập, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng đội.
Đại úy Phan Anh Tuấn cùng đội tuyển đã chinh phục thành công Huy chương Bạc, Huy chương Vàng và góp phần đưa đội tuyển xe tăng Việt Nam lên thi đấu ở Bảng 1 năm 2021. Những thành tích này không chỉ khẳng định tài năng của người lính xe tăng Việt Nam mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đến bạn bè quốc tế.
Đẩy mạnh phong trào sáng kiến, mô hình học cụ trong huấn luyện - đào tạo tại nhà trường
Bên cạnh công việc chuyên môn, Đại úy Phan Anh Tuấn còn là một hạt nhân trong các phong trào của đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính trị viên Đại đội 5, nhận xét: "Đồng chí Tuấn luôn có tinh thần trách nhiệm cao, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị. Đồng chí là một người thầy thứ hai trên bục giảng, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn học viên".
Binh nhì Đỗ Duy Toàn, học viên lớp sửa xe tăng, cũng chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho người trợ giáo của mình: "Đại úy Tuấn là người anh, người đồng đội, là người cán bộ trợ giáo có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn gần gũi với học viên. Đồng chí là người trợ giáo giỏi, trình độ chuyên môn tốt, luôn chỉ bảo tận tình để các học viên hiểu rõ và sử dụng thành thạo trang thiết bị trên xe tăng".
Đại úy Phan Anh Tuấn hướng dẫn học viên thực hành nhiệm vụ chuyên môn
Với những nỗ lực không ngừng, Đại úy Phan Anh Tuấn đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc như: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024; Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2023; Bằng khen của Bộ Quốc phòng các năm 2020, 2022; Bằng khen của Tư lệnh Binh chủng năm 2021.
Đặc biệt, anh luôn tích cực thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng các phong trào thi đua khác. Với tình yêu nghề và sự gắn bó với đơn vị, Đại úy Phan Anh Tuấn luôn gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, coi đơn vị là ngôi nhà thứ hai của mình. Anh chính là một quân nhân ưu tú, là tấm gương điển hình, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
Ngọc Thắng
