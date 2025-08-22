Đảm bảo an toàn giao thông đường đèo dốc trong dịp nghỉ lễ 2/9

Những ngày cuối tháng 8/2025, không khí chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa trên khắp cả nước. Trên tuyến Quốc lộ 6 con đường huyết mạch nối vùng đồng bằng với các tỉnh Tây Bắc lưu lượng người và phương tiện được dự báo sẽ tăng gấp nhiều lần ngày thường. Đây cũng là đoạn đường có địa hình phức tạp, nhiều đèo dốc nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro TNGT. Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn cho Nhân dân, Cán bộ chiến sỹ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Lạc, Công an tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm giữ vững an toàn trên cung đường này.

Đoạn đường đèo Đá Trắng có chiều dài 7km được xem là một trong những cung đường dốc nguy hiểm nhất trên tuyến Quốc lộ 6 đoạn qua Phú Thọ (ảnh Công an cung cấp)

Địa hình hiểm trở với những “cung đường tử thần”

Thiếu tá Nguyễn Minh Thủy, cán bộ Trạm CSGT Tân Lạc cho biết: Hiện nay đơn vị được giao quản lý tuyến Quốc lộ 6 từ Km96+600 đến Km151+730 với tổng chiều dài hơn 55km. Đây là đoạn đường đặc biệt khó khăn với núi cao, vực sâu, thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút. Trên tuyến, nổi bật là 3 cung đường đèo dốc được ví như những “cung đường tử thần” gồm: Đèo Đá Trắng có chiều dài 7km thuộc địa phận xã Mường Bi, đèo Thung Khe có chiều dài 8km thuộc địa phận xã Mai Châu và dốc Tân Sơn có chiều dài 13km thuộc địa phận xã Pà Cò. Mặt đường nhỏ hẹp, quanh co, nhiều khúc cua gấp khiến việc điều khiển phương tiện trở nên vô cùng nguy hiểm. Bình quân mỗi ngày đêm, lưu lượng phương tiện qua lại khoảng 1.500 xe đến 2.000 xe. Tuy nhiên, vào dịp lễ, tết, con số này có thể tăng gấp 4 đến 5 lần.

Hàng ngày, Thiếu tá Nguyễn Minh Thủy cùng tổ công tác Trạm CSGT Tân Lạc đều có mặt tại các điểm đèo dốc nguy hiểm hướng dẫn, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chú ý chấp hành các quy định đảm bảo an toàn khi lên xuống dốc

Thiếu tá Trần Quang Dũng, cán bộ gắn bó nhiều năm với tuyến đường này cho biết: Trong những ngày cao điểm nghỉ lễ, du khách đổ về các điểm du lịch như Mai Châu, Mộc Châu, Vân Hồ đông thì lưu lượng phương tiện có thể lên tới hàng chục nghìn lượt phương tiện/ngày đêm. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn, nhất là khi thời tiết mưa, sương mù che khuất tầm nhìn.

Với sự hỗ trợ của lực lượng CSGT các phương tiện yên tâm hơn khi đi vào khu vực đèo dốc

Trước thực tế trên, ngay từ đầu tháng 8/2025, Trạm CSGT Tân Lạc đã xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9. Trung tá Nguyễn Văn Đoàn, Trạm trưởng Trạm CSGT Tân Lạc cho biết: Năm 2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, dự báo lưu lượng người và phương tiện sẽ tăng đột biến. Do đó, đơn vị bố trí trực 100% quân số, lập các chốt, tổ công tác tại các điểm đèo dốc nguy hiểm để phân luồng, hướng dẫn, nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy tắc về đảm bảo an toàn giao thông, không vượt ẩu, không lấn làn... Nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi như trời mưa, đường trơn, sương mù dày đặc. Ngoài ra, lực lượng CSGT còn thường xuyên cảnh báo cho lái xe kiểm tra hệ thống an toàn phương tiện khi chuẩn bị lên, xuống những đoạn dốc dài hoặc gặp thời tiết bất lợi.

Lực lượng CSGT thường xuyên có mặt tại các khu vực đèo dốc nguy hiểm khi có mưa hoặc sương mù để hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 6 đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các dịp lễ, Tết trong nhưng năm gần đây, đoạn do Trạm CSGT Tân Lạc quản lý không xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nào. Đáng chú ý, nhiều trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật đã được lực lượng CSGT phát hiện, kịp thời hỗ trợ, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn trên các đoạn đèo dốc nguy hiểm.

Cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Tân Lạc không quản nắng mưa để tham gia hướng dẫn, điều tiết giao thông trong ngày lễ, tết tại đèo Đá Trắng (ảnh: Công an cung cấp)

Song song với đó, ý thức tự giác của người dân và lái xe ngày càng được nâng cao. Không ít tài xế chủ động giảm tốc độ, bật đèn chiếu sáng, nhường đường và chấp hành hiệu lệnh khi đi qua các khu vực CSGT phân luồng.

Quyết tâm giữ bình yên trên tuyến “huyết mạch” hiểm trở

Tuyến Quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Phú Thọ có chiều dài 114km (Km38+00 đến Km152+00), đi qua 7 xã và 5 phường. Đặc thù địa hình đồi núi khiến 2/3 chiều dài tuyến là đèo dốc quanh co, mặt đường hẹp. Theo khảo sát, có ít nhất 10 điểm bất hợp lý về hạ tầng giao thông, trong đó 3 điểm được xác định là “điểm đen” TNGT.

Vào mùa mưa, tình trạng sạt lở đất đá từ taluy dương xuống taluy âm thường xuyên xảy ra, gây cản trở giao thông. Nhiều lái xe không quen địa hình, lại gặp điều kiện thời tiết xấu, dễ mất lái, phanh gấp dẫn đến trơn trượt, tai nạn. “Đặc biệt nguy hiểm là khi mưa lớn kéo dài, sương mù dày đặc, ban đêm tầm nhìn hạn chế. Chỉ một phút lơ là, hậu quả có thể rất nghiêm trọng”, Thiếu tá Nguyễn Minh Thủy nhấn mạnh.

Cán bộ chiến sỹ Trạm CSGT Tân Lạc nhắc nhở người điều khiển phương tiện chú ý đảm bảo an toàn khi đi vào khu vực đèo dốc, trơn trượt khi có mưa (ảnh: Công an cung cấp)

Để phòng ngừa tai nạn rủi ro, lực lượng CSGT thường xuyên khuyến cáo lái xe cần kiểm tra phanh, lốp, đèn chiếu sáng trước khi đi vào khu vực đèo dốc nguy hiểm; tuân thủ nghiêm luật giao thông; tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện.

Không quản mưa nắng, thời tiết bất lợi các CBCS Trạm CSGT Tân Lạc luôn nỗ lực hết mình vì sự bình yên trên mỗi cung đường

Những ngày tới, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, các tổ công tác của Trạm CSGT Tân Lạc sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, trực 24/24h trên các cung đường đèo dốc. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo mỗi chuyến đi của người dân được an toàn, thông suốt. Với sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của lực lượng CSGT cùng ý thức chấp hành luật lệ giao thông của Nhân dân, tin rằng tuyến Quốc lộ 6 qua địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ luôn giữ vững bình yên, góp phần để dịp nghỉ lễ 2/9/2025 thực sự là những ngày nghỉ an toàn, trọn vẹn niềm vui.

Mạnh Hùng