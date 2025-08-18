Đảm bảo an toàn tuyến đường thuỷ sông Đà mùa mưa bão

Tuyến đường thủy sông Đà đoạn qua tỉnh Phú Thọ có tổng chiều dài trên 100 km, bao gồm 78 km ở thượng lưu đập thuỷ điện và 25 km ở hạ lưu. Ngoài ra, trên hồ Hoà Bình còn có 5 tuyến nhánh với tổng chiều dài trên 30 km. Tuyến có 73 bến cảng, bến đò, hàng trăm phương tiện thủy hoạt động thường xuyên, trong đó có khoảng trên 200 tàu chở khách du lịch.

Địa hình rộng, nhiều đảo đá, vịnh nhỏ và luồng lạch thay đổi theo mưa lũ khiến việc điều khiển phương tiện trên tuyến luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi thời tiết xấu. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến thủy sông Đà, việc kiểm tra từng bến, rà soát phương tiện, tập huấn kỹ năng ứng phó, thiết lập mạng lưới cảnh báo tới từng chủ thuyền... được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm.

Cảnh sát giao thông đường thủy hướng dẫn du khách mặc áo phao đúng cách trước khi khởi hành trên lòng hồ sông Đà.

Ngay từ đầu năm, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo tổng kiểm tra toàn bộ bến và phương tiện; công khai danh sách tàu thuyền không đủ điều kiện hoạt động để khuyến cáo người dân. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy duy trì tuần tra, kiểm soát chặt từng chuyến tàu xuất bến, kiên quyết không cho phương tiện thiếu đăng ký, đăng kiểm hoặc không trang bị đủ phao áo, phao tròn ra hoạt động. Bước vào mùa mưa bão, các kịch bản ứng phó sự cố cũng được Ban An toàn giao thông tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng. Phương thức liên lạc của 100% chủ phương tiện được cập nhật để kịp thời nhận thông tin cảnh báo.

Đối với các bến trọng điểm, Ban yêu cầu bố trí tổ cứu nạn trực 24/24h, sẵn sàng phương tiện và thiết bị cứu hộ. Chủ phương tiện được yêu cầu ký cam kết chở đúng tải, tuân thủ luồng tuyến và theo dõi sát dự báo thời tiết để chủ động tránh giông lốc. Việc tuyên truyền được triển khai tới từng xóm ven hồ, kết hợp hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho người dân, đặc biệt là hộ nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và kinh doanh du lịch.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Đà được duy trì ổn định. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 18 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phạt hơn 86 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2024 giảm cả về số vụ vi phạm và số tiền xử phạt, minh chứng cho hiệu quả của việc siết chặt tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi nguy cơ cao.

Theo Trung tá Trần Xuân Toàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ, ngoài tuần tra kiểm soát, lực lượng chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại các bến, yêu cầu chủ phương tiện ký cam kết chở đúng tải, trang bị đầy đủ thiết bị cứu sinh và theo dõi sát dự báo thời tiết. “Chúng tôi khuyến cáo bà con tuyệt đối không chủ quan, nhất là khi thấy gió mạnh hoặc mưa lớn cần dừng hoạt động ngay để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện”, trung tá Toàn nhấn mạnh.

Với người dân, sự chủ động ứng phó đã trở thành thói quen mỗi khi mùa mưa bão đến nhờ công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên. Ông Đinh Công Tiện, hộ nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong, cho biết: “Nghe loa xã thông báo là chúng tôi thu cá, kéo bè vào nơi neo đậu ngay. Mất vài giờ làm nhưng yên tâm, không lo trôi lồng, mất cá như trước. Giờ bà con ai cũng hiểu, phòng từ sớm thì đỡ thiệt hại về sau”.

Tuy vậy, thách thức vẫn còn không nhỏ. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, tình trạng phương tiện “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không bằng lái) vẫn tồn tại, chủ yếu là thuyền nhỏ tự chế phục vụ đi lại, đánh bắt hoặc nuôi cá lồng. Một số bến tạm bợ, thiếu thiết bị cứu sinh, đèn tín hiệu; hệ thống phao tiêu, biển báo dễ bị cuốn trôi khi mưa lũ, gây khó khăn cho việc điều hướng. Ý thức chấp hành của một bộ phận người dân chưa cao: không mặc áo phao khi qua sông, chở quá số người hoặc tự ý hoán cải kết cấu phương tiện...

Để nâng cao hiệu quả đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ xác định cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và địa phương ven hồ triển khai kế hoạch nâng cấp hạ tầng giao thông thủy trên tuyến sông Đà.

Trọng tâm là kiên cố hóa bến tàu, bến đò bằng việc lát nền, gia cố bờ kè chống sạt lở, mở rộng diện tích neo đậu; lắp đặt bổ sung và thay mới phao tiêu, biển báo luồng, cột đèn tín hiệu ban đêm tại các điểm xung yếu; trang bị đầy đủ phao áo, phao tròn, dây cứu hộ tại tất cả các bến, kèm bảng hướng dẫn sử dụng. Bố trí khu neo đậu tránh bão tập trung ở vị trí kín gió, an toàn, thuận tiện tiếp cận...

Nguyễn Yến