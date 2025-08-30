Đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, đây là dịp quan trọng cho ngành Du lịch Đất Tổ thu hút du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng... Các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón du khách đến thăm quan, trải nghiệm.

Điểm đến đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc du khách

Trong không gian phát triển mới, Phú Thọ (sau hợp nhất với Hòa Bình, Vĩnh Phúc) sở hữu hệ sinh thái du lịch phong phú, kết hợp giữa đẳng cấp nghỉ dưỡng quốc tế, trải nghiệm cộng đồng và khám phá thiên nhiên.

PriorBay - Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (xã Mường Hoa) thu hút nhiều du khách trong dịp nghỉ lễ.

Tại Hòa Bình (cũ), PriorBay - Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (xã Mường Hoa) đã trở thành điểm đến mới bên lòng hồ Hòa Bình, đang trở thành “ngôi sao” trên bản đồ du lịch. Cách Hà Nội trên 100 km, với khoảng 1 giờ 45 phút di chuyển, PriorBay mang bản sắc riêng, cung cấp các sản phẩm nghỉ dưỡng chất lượng cao và khám phá văn hoá, nghỉ dưỡng gia đình, tập thể kết hợp giải trí ven hồ, nghỉ dưỡng thể thao.

Tại đây có khách sạn tiêu chuẩn 4 - 5 sao với hệ thống phòng nghỉ, căn hộ hiện đại, xen kẽ là các resort nhỏ với hàng trăm bulgalow cùng nhiều dịch vụ tiện ích. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại PriorBay Resort là các hoạt động khám phá, trải nghiệm hấp dẫn là Khu vực đường trượt cầu vồng dài 210m, hiện là đường trượt dài nhất Đông Nam Á... đang thu hút đông đảo du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Bản Nà Bờ, xã Hợp Kim là điểm đến hấp dẫn của phân khúc du lịch bình dân.

Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng cao cấp như Avana Retreat (Mai Châu) hay Serena Kim Bôi cũng đạt công suất phòng gần như 100%. Với phân khúc du lịch bình dân, bản Nà Bờ (Xã Hợp Kim) vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều gia đình muốn hòa mình vào không gian văn hóa Mường, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ở Vĩnh Phúc, Tam Đảo tiếp tục là điểm “nóng” với lượng khách đặt phòng từ rất sớm. Dịp nghỉ lễ này, thị trấn sương mù trở thành “thành phố lễ hội” với hàng loạt hoạt động văn hóa, âm nhạc đường phố. Đại Lải với Flamingo Resort đẳng cấp cũng trong tình trạng kín chỗ nhưng đồng thời mở ra nhiều trải nghiệm cho khách gia đình với các dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng ven hồ.

Đồi chè Long Cốc thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.

Phú Thọ – trung tâm của vùng đất Tổ cũng đón lượng khách lớn về các điểm nổi tiếng như Đảo Ngọc Xanh, Vườn Vua Resort, Thanh Thủy suối khoáng nóng. Theo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, lượng phòng tại các khu nghỉ dưỡng đã kín từ đầu tháng 7. Tuy nhiên, với hệ thống hơn 1.500 cơ sở lưu trú, trong đó có nhiều homestay cộng đồng ở Xuân Sơn, Long Cốc, Hùng Lô..., du khách vẫn có thêm nhiều lựa chọn phù hợp túi tiền.

Chị Nguyễn Thu Hà, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Gia đình tôi đã đặt phòng tại Vườn Vua từ gần 2 tháng trước vì lo dịp nghỉ lễ sẽ rất đông. Chúng tôi chọn Phú Thọ vì chỉ cách Hà Nội hơn một giờ lái xe, dịch vụ lại đa dạng, từ vui chơi giải trí, tắm khoáng đến trải nghiệm ẩm thực địa phương”.

Ngành Du lịch chủ động bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ

Homestay Thu Hằng, xã Mai Châu chuẩn bị điều kiện tốt nhất đón khách.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày, các địa phương trong tỉnh tăng cường phối hợp, kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, giá dịch vụ lưu trú. Ông Nguyễn Văn Quang, quản lý một homestay ở Ngòi Hoa cho biết: “Chúng tôi đã huy động thêm nhân lực, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường. Ngoài dịch vụ lưu trú, homestay còn tổ chức các tour chèo sup, đạp xe ven hồ, nhằm mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ vừa có Văn bản gửi UBND các xã, phường, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban quản lý Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Hiệp hội Du lịch, Hội Văn hóa Ẩm thực và các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Các đơn vị tập trung triển khai nhiều giải pháp như đổi mới quảng bá, ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch gắn với chủ đề kỷ niệm; phát triển các tour, sản phẩm tri ân, hành trình về nguồn nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch Phú Thọ năm 2025 với chủ đề “Phú Thọ - Đến để yêu”; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá điểm đến tham quan du lịch, sản phẩm du lịch, các chương trình du lịch mới...

Theo đồng chí Vũ Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ du khách dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các địa phương, khu điểm du lịch, doanh nghiệp dịch vụ du lịch được yêu cầu đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện; đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ, chú trọng an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Chấp hành quy định pháp luật về giá, tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Phú Thọ.

Bố trí nguồn nhân lực du lịch, nhân viên với thái độ phục vụ khách du lịch và ý thức trách nhiệm của đội ngũ lao động du lịch, nhất là trong thời gian cao điểm dịp lễ nhằm mang đến trải nghiệm tích cực, thân thiện cho du khách, nâng cao chất lượng phục vụ khách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng các tour tri ân, hành trình về nguồn để mang đến cho du khách những trải nghiệm ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa, lịch sử vùng Đất Tổ...

Với mục tiêu đạt hơn 14,5 triệu lượt khách dự kiến trong năm 2025, trong đó 4,5 triệu khách lưu trú, Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Trong bối cảnh nhiều điểm du lịch biển đã “quá tải”, du lịch Đất Tổ nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn, hội tụ cả nghỉ dưỡng cao cấp lẫn trải nghiệm cộng đồng. Với lợi thế gần Hà Nội, cảnh quan đa dạng từ núi rừng, hồ nước đến di tích lịch sử và văn hóa Mường đặc sắc, Phú Thọ đang khẳng định vị thế là “vùng đất hội tụ” của miền Bắc.

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, du khách đến với Đất Tổ không chỉ tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn mà còn cảm nhận sâu sắc hơn bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần hiếu khách của người dân địa phương. Đây cũng chính là động lực để du lịch Đất Tổ tiếp tục khẳng định thương hiệu, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, bền vững trong tương lai.

