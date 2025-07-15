Đảm bảo hoạt động chính quyền 2 cấp, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp

Từ ngày 1-13/7, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại 23 xã được phân công. Qua báo cáo nhanh cho thấy, dù việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Theo đó, Tổ công tác số 7 được Chủ tịch UBND tỉnh phân công kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau khi chính quyền địa phương cấp xã đi vào hoạt động tại địa bàn các xã gồm: Thanh Ba, Quảng Yên, Hoàng Cương, Đông Thành, Chí Tiên, Liên Minh, Đoan Hùng, Tây Cốc, Chân Mộng, Chí Đám, Bằng Luân, Hạ Hòa, Đan Thượng, Yên Kỳ, Vĩnh Chân, Văn Lang, Hiền Lương, Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương, Vân Bán.

Trong thời gian 13 ngày, tổng số hồ sơ được tiếp nhận tại các Trung tâm phục vụ Hành chính công là 2.696 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ đã được giải quyết đạt tỷ lệ cao, trên 97,4%.

Mặc dù các Trung tâm phục vụ Hành chính công đã vận hành tương đối trơn tru, đảm bảo an ninh trật tự và văn hóa công sở, công dân đến giao dịch có ý thức phối hợp tốt, chưa ghi nhận các trường hợp phản ánh, khiếu nại tuy nhiên quá trình vận hành còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể: Cơ sở vật chất của Trung tâm phục vụ Hành chính công của đa số các xã đều chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số xã đang duy trì đồng thời Trung tâm phục vụ Hành chính công ở 1 trụ sở và 1 điểm tiếp nhận trả kết quả tại trụ sở khác. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ Hành chính công một số xã chưa thanh toán được trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, vẫn thu tiền mặt (lý do chưa liên kết được tài khoản để thu phí, lệ phí).

Trong lĩnh vực đất đai: Cơ bản UBND các xã chưa được cấp phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới chỉ đăng ký tài khoản để truy tập, biên tập in Giấy chứng nhận bìa (chờ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cấp tài khoản). Chưa thể thực hiện luân chuyển hồ sơ giữa UBND cấp xã và Văn phòng đăng ký đất đai do Trung tâm phục vụ Hành chính công cấp xã chưa có phân quyền tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền Văn phòng đăng ký đất đai.

Trong lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: Việc truy cập vào phần mềm hộ tịch dùng chung để xuất dữ liệu hộ tịch chưa thực hiện được nên việc lấy thông tin hộ tịch vẫn thực hiện tra sổ giấy, chưa thể thu phí, lệ phí qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, chưa có biên lai điện tử khi thanh toán phí, lệ phí trực tiếp.

Trước những tồn tại nêu trên, Tổ công tác số 7 đã đề nghị UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành để nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoạt động của chính quyền cấp xã, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính.

