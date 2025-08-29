Đường phố rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường trung tâm, tại các xã, phường, quảng trường của tỉnh Phú Thọ đang ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu... chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì rực rỡ sắc đỏ của pa no, khẩu hiệu chào mừng

Tranh cổ động cỡ lớn mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được trưng bày trên nhiều tuyến phố

Triển lãm Tranh cổ động đang được trưng bày trên tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì

Bồn hoa tiểu cảnh tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc được chỉnh trang, chăm sóc tạo cảnh quan mừng ngày lễ lớn của dân tộc

Công nhân môi trường đang trồng thêm cây hoa tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh

Thời tiết nắng đẹp, đường phố rực rỡ cờ hoa nên nhiều người đã chọn những chiếc áo dài truyền thống để chụp ảnh, lưu lại những hình ảnh đẹp nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Dịp này, nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) tại tỉnh Phú Thọ sẽ được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân.

Trường Quân