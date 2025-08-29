Đường phố rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

{title}
{publish}
{head}
Những ngày này, trên nhiều tuyến đường trung tâm, tại các xã, phường, quảng trường của tỉnh Phú Thọ đang ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, pano, khẩu hiệu... chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).
Đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì rực rỡ sắc đỏ của pa no, khẩu hiệu chào mừng
Tranh cổ động cỡ lớn mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được trưng bày trên nhiều tuyến phố
Triển lãm Tranh cổ động đang được trưng bày trên tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì
Triển lãm Tranh cổ động đang được trưng bày trên tuyến đường Trần Phú và Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì
Bồn hoa tiểu cảnh tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Vĩnh Phúc được chỉnh trang, chăm sóc tạo cảnh quan mừng ngày lễ lớn của dân tộc
Công nhân môi trường đang trồng thêm cây hoa tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh
Thời tiết nắng đẹp, đường phố rực rỡ cờ hoa nên nhiều người đã chọn những chiếc áo dài truyền thống để chụp ảnh, lưu lại những hình ảnh đẹp nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9
Dịp này, nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) tại tỉnh Phú Thọ sẽ được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân.
Trường Quân
baophutho.vn Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, ngày 31/8, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai xã Mường Động đã ban hành liên tiếp 6 Quyết định di dời khẩn...
baophutho.vn Chiều 31/8, Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin lũ do ảnh hưởng đợt mưa lớn. Theo đó, lúc 16 giờ ngày 31/8/2025, mực nước sông...
baophutho.vn Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Yên Kỳ không chỉ là nơi đặt trụ sở của Chiến khu 10 mà còn là nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của...
baophutho.vn Theo báo cáo của UBND xã Cao Sơn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trong khoảng thời gian từ 14h00 phút ngày 30/8 đến 10 giờ 00 phút ngày 31/8...
baophutho.vn Căn cứ Văn bản số 1989/TB-LĐBĐVN ngày 30/8/2025 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc bán vé trực tiếp các trận đấu Vòng loại giải U23 châu Á...
baophutho.vn Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (theo tinh thần Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ)...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 6078/BNNMT-MT ngày 26/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Công điện số 145/CĐ-TTg của Thủ tướng...