Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang thăm di tích lịch sử cách mạng Tu Lý - Hiền Lương và tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 29/8, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm Di tích lịch sử cách mạng Tu Lý - Hiền Lương tại xã Đà Bắc; tặng quà cán bộ tiền khởi nghĩa tại phường Hoà Bình. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; VNPT Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Khu di tích lịch sử cách mạng Tu Lý – Hiền Lương, xã Đà Bắc. Đây là khu căn cứ cách mạng đầu tiên của tỉnh Hoà Bình cũ được thành lập vào năm 1945, do đồng chí Vũ Thơ, Bí thư Ban Cán sự Đảng tỉnh Hoà Bình trực tiếp lãnh đạo, với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng lực lượng vũ trang địa phương của tỉnh; là cái nôi đào tạo nên những cán bộ nòng cốt, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang dâng hương tại nhà bia tưởng niệm di tích lịch sử cách mạng Tú Lý - Hiền Lương.

Làm việc với Đảng bộ, chính quyền xã Đà Bắc và xã Cao Sơn về thực hiện Chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận đánh giá cao sự linh hoạt sáng tạo, nỗ lực trách nhiệm của Đảng bộ chính quyền 2 xã Đà Bắc và xã Cao Sơn sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp đảm bảo hoạt động thông suốt. Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong những tháng đầu vận hành, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ trong năm 2025 và trong nhiệm kỳ tới. Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đối với những đề xuất kiến nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang cùng các đồng chí lãnh đạo sở, ngành tặng ti vi cho các trường học trên địa bàn xã Cao Sơn và Đà Bắc.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang và các đồng chí lãnh đạo sở ngành, xã tặng xe đạp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đà Bắc và xã Cao Sơn.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tặng 2 xuất quà của tỉnh, mỗi xuất trị giá 10 triệu đồng cho xã Đà Bắc và xã Cao Sơn; tặng 10 chiếc xe đạp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và tặng 6 chiếc tivi cho các đơn vị trường học 2 xã Đà Bắc và xã Cao Sơn trước thềm năm học mới 2025 – 2026.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang tặng quà bà Nguyễn Thị Hoà, cán bộ tiền khởi nghĩa tại phường Hoà Bình.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang cùng thành viên đoàn công tác thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Hoà - cán bộ tiền khởi nghĩa tại phường Hoà Bình.

Trước đó, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên bà Nguyễn Thị Hoà, sinh năm 1927 ở tổ 11, phường Hoà Bình, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Tại buổi gặp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của bà trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Đồng chí khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn trân trọng và ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước; đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí lão thành cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đinh Hoà