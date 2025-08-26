Bàn giao nguyên trạng Trạm Y tế về UBND xã, phường quản lý từ 1/9

Chiều 26/8, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế báo cáo phương án bàn giao nguyên trạng 334 trạm y tế trực thuộc trung tâm y tế khu vực về UBND xã, phường quản lý. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kết luận hội nghị.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ đang duy trì 494 trạm y tế xã, phường, hiện đang duy trì hoạt động 2 mô hình (334 trạm y tế trực thuộc trung tâm y tế khu vực và 160 trạm y tế thuộc UBND xã, phường), trong đó: khu vực Phú Thọ có 198 trạm thuộc trung tâm y tế khu vực và 9 trạm thuộc UBND xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc có 136 trạm thuộc trung tâm y tế khu vực; khu vực Hòa Bình có 151 trạm thuộc UBND xã, phường quản lý.

Giám đốc Sở Y tế Lê Hồng Trung báo cáo phương án chuyển nguyên trạng 334 trạm y tế về xã, phường quản lý.

Để thống nhất mô hình hoạt động của trạm y tế, Sở Y tế đề xuất chuyển nguyên trạng 334 trạm y tế về xã, phường quản lý. Thời gian hoàn thành trong tháng 8/2025, đảm bảo từ ngày 1/9/2025, tất cả 494/494 trạm y tế do UBND xã, phường quản lý nguyên trạng.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành đã thảo luận, thống nhất phương án bàn giao cơ sở vất chất, biên chế, chế độ cho nhân viên y tế thôn, bản về các xã, phường quản lý, chi trả chế độ.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc giao Sở Y tế phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, biên chế, nhân lực, hồ sơ, tài liệu của các trạm y tế về UBND cấp xã quản lý để đảm bảo đi vào hoạt động thống nhất trên toàn tỉnh từ ngày 1/9/2025. Sở Tài chính thực hiện rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách của các trạm y tế từ ngành Y tế về UBND cấp xã để đảm bảo chi trả chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp lương đối với viên chức và triển khai nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường. Sở Y tế phối hợp UBND cấp xã xác định vị trí đặt trạm y tế; thống nhất tiêu chí và lựa chọn cán bộ chủ chốt của trạm; chỉ đạo trung tâm y tế khu vực, các đơn vị y tế liên quan hướng dẫn trạm y tế thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật; hoàn tất các thủ tục để các trạm y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội; tiếp tục thực hiện việc cung ứng thuốc, vật tư y tế cho các trạm y tế...

Thúy Hường