Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm và làm việc tại một số trường học trên địa bàn tỉnh

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã đi thăm và làm việc với Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ và Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ sông Hồng. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm việc tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Trường THPT Chuyên Hùng Vương hiện có quy mô 57 lớp với hơn 2000 học sinh và 144 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; được đầu tư cơ sở mới với tổng mức đầu tư 457 tỷ đồng, khánh thành tháng 11/2022. Những năm gần đây, trường luôn nằm trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Riêng năm học 2024-2025, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, có 1 thủ khoa toàn quốc, 78 giải HSG quốc gia, 7 giải Olympic khu vực và quốc tế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe lãnh đạo Trường THPT Chuyên Hùng Vương kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phương án bố trí kinh phí chi trả tiền làm thêm giờ; cải tạo một số hạng mục, xây dựng thêm ký túc xá, trang bị thêm hệ thống thiết bị thí nghiệm phòng thực hành, bổ sung máy tính; bổ sung giáo viên Lịch sử, Giáo dục chính trị và Quốc phòng An ninh; cho phép mở thêm chuyên ngoại ngữ, thành lập trường THCS trọng điểm trong cơ sở hiện tại và khen thưởng cho giáo viên, học sinh có thành tích năm học 2024-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hếu thăm khu ký túc xá Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Ghi nhận những thành tích mà Trường THPT Chuyên Hùng Vương đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh quan điểm của tỉnh luôn ưu tiên quan tâm đầu tư cho giáo dục. Về những kiến nghị đề xuất của trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đề xuất hình thức động viên giáo viên, học sinh có thành tích năm học vừa qua; Sở Tài chính nghiên cứu tính toán bổ sung vào nguồn kinh phí năm 2025 cho nhà trường chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên; Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu nguồn từ chương trình mục tiêu quốc gia để mua sắm bổ sung trang thiết bị cho trường.

Đối với việc sửa chữa, bổ sung một số hạng mục thì nghiên cứu đưa vào nguồn vốn đầu tư công, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến. Nhà trường phải xác định những hạng mục ưu tiên để tính toán, phân bổ đầu tư trong giai đoạn 2026-2030; tính phương án cải tạo sửa chữa ký túc xá để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập của học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phối hợp với các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho giáo viên, học sinh vì sự phát triển chung của giáo dục Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu thăm cơ sở vật chất Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ sông Hồng

Cũng trong chiều nay, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã chủ trì họp, nghe báo cáo về việc sáp nhập trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ sông Hồng vào trường Cao đẳng nghề Phú Thọ. Đây là hai đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc tỉnh, cùng đóng trên địa, có nhiều mã ngành nghề trùng nhau và cùng nhóm ngành nghề.

Trong 3 năm qua, quy mô đào tạo của các trường còn hạn chế, chưa phát huy được trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, việc quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiệu quả thấp.

Việc sáp nhập Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ là cần thiết để tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Trung ương; thực hiện quy hoạch tỉnh Phú Thọ về lĩnh vực giáo dục Nhà nước. Theo đề án, sẽ sáp nhập nguyên trạng Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ. Đề án cũng xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ, bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, ngành nghề đào tạo:

Ngay sau khi sáp nhập, nhà trường tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ viên chức và người lao động đối với 180 người; xây dựng phương án quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, tài chính, tài sản..., để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau khi nghe 2 trường và các sở, ngành trình bày phương án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Phải giải quyết triệt để những khó khăn, tồn tại, tìm giải pháp để bộ máy mới đi vào hoạt động hiệu quả. Sở Nội vụ nghiên cứu hướng dẫn các nhà trường hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh thực hiện bổ nhiệm lại cán bộ tại Trường trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ sông Hồng trước khi sáp nhập; Sở Tài chính rà soát tất cả các văn bản liên quan đến Bộ Xây dựng và Tổng Công ty Xây dựng sông Hồng, hướng dẫn cụ thể về việc chi trả tài chính, ngân sách cho nhà trường trên cơ sở đảm bảo đến quyền lợi của cán bộ, giáo viên nhà trường.

Các phương án về tổ chức bộ máy, nhân sự sau sáp nhập phải hoàn thành trước 15/11/2025, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành phối hợp với các nhà trường để triển khai đề án.

Thuý Hằng- Hương Giang