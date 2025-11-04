Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 4/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, nghe và cho ý kiến vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030; tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác liên quan đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Thường trực Tỉnh ủy, nhất trí cao với Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 – 2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm yêu cầu chỉ tiêu Dự thảo đề ra phải phù hợp với mục tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất sau khi điều chỉnh; song song với đó là các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đi kèm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là yếu tố quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 5 năm tới.

Đối với đề xuất địa điểm quỹ đất quy hoạch xây dựng kho hải quan, logistics trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến đối với từng vị trí được quy hoạch tại các khu vực Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là một trong những nội dung quan trọng, cần được quan tâm, rà soát, tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ và các quy hoạch đô thị, nông thôn liên quan do UBND tỉnh, các sở ngành đang thực hiện. Công tác quy hoạch phải đảm bảo thuận lợi về giao thông, kết nối liên vùng. Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp tỉnh chất đất xây dựng kho hải quan, logistics theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư đô thị, nhà ở có quy mô trên 100ha đã và đang được triển khai tại tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Phú Thọ sau sáp nhập hiện có 344 dự án phát triển về nhà ở, trong đó có 16 dự án có quy mô trên 100ha gồm: 7 dự án ở khu vực Vĩnh Phúc, 1 dự án ở khu vực Phú Thọ và 8 dự án ở khu vực Hòa Bình.

Làm rõ những khó khăn, vướng mắc ở từng dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát lại trình tự thủ tục pháp lý của từng dự án, xác định rõ nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn, vướng mắc hiện nay để có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời.

Đặt ra các mốc thời gian cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Đối với những dự án đang chuẩn bị đầu tư, các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát cụ thể, bổ sung kịp thời các văn bản pháp lý của dự án, đặc biệt đối với thủ tục thu hồi đất, giao đất, để đảm bảo các điều kiện cưỡng chế thu hồi đất khi cần thiết; đề xuất việc phân kỳ đầu tư, giải phóng mặt bằng phù hợp với từng dự án.

Trong trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu cho tỉnh để có thể thu hồi một phần dự án khi nhà đầu tư không còn đảm bảo năng lực trong quá trình thực hiện dự án. Đối với các dự án đã triển khai, các sở, ngành liên quan phải tích cực vào cuộc, rà soát, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn cho từng dự án trên tinh thần đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Cũng trong chương trình làm việc, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến Dự án khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú và việc cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc sau khi sáp nhập, sắp xếp tổ chức bộ máy cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Phan Cường