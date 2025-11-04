Mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Tối 4/11, Công ty Thủy điện Hòa Bình (Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đã phát thông báo về việc vận hành điều tiết mở cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình.

Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 22h ngày 4/11/2025

Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-TTg, ngày 17/06/2019; Quyết định số 922/QĐ-TTg, ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 740 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 213 ngày 18/8/2025 của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Vào lúc 19h30’ ngày 4/11/2025, mực nước hồ Hòa Bình đang ở mức 117,02m, lưu lượng nước về hồ ở mức 2.013m3/s. Để vận hành đảm bảo an toàn công trình, Công ty Thủy điện Hòa Bình bắt đầu xả hiệu chỉnh 1 cửa xả đáy qua đập tràn vào lúc 22h00’ ngày 4/11/2025. Lưu lượng nước xả qua tràn: 1.770 m3/s; lưu lượng nước phát điện qua tổ máy: 2400 m3/s. Tổng lưu lượng nước xả về hạ du: 4.170 m3/s. Mực nước hạ lưu đập Hòa Bình: 12,50m.

Công ty Thủy điện Hòa Bình thông báo đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, UBND tỉnh Phú Thọ, UBND thành phố Hà Nội để phối hợp và chỉ đạo các đơn vị liên quan có phương án đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khu vực hạ du đập Thủy điện Hòa Bình.

Trường Quân