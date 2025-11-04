Công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã vùng cao của tỉnh

Ngày 4/11, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (Sở NN&MT tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản chính thức công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn 3 xã vùng cao Vân Sơn, Tiền Phong và Đức Nhàn. Đây là ba địa phương chịu ảnh hưởng của đợt dịch tái bùng phát hồi tháng 9/2025 vừa qua, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi vùng cao.

Việc công bố hết dịch DTLCP tại 3 xã vùng cao Vân Sơn, Tiền Phong và Đức Nhàn giúp người dân yên tâm khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế

Căn cứ Luật Thú y năm 2015; Thông tư số 07/2016 và Thông tư số 24/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ); cùng các quy định tại Nghị định số 131/2025 của Chính phủ, Chi cục đã tiến hành kiểm tra, thẩm định thực tế công tác phòng, chống dịch tại các xã có dịch. Kết quả cho thấy, toàn bộ các khu dân cư bị ảnh hưởng đã đủ điều kiện công bố hết dịch, không còn phát sinh ổ dịch mới trong thời gian hơn 21 ngày liên tục.

Theo đó xã Vân Sơn có 17 khu dân cư được công bố hết dịch; xã Tiền Phong có 11 khu; xã Đức Nhàn có 3 khu. Tổng cộng 31 khu chăn nuôi trên địa bàn ba xã đã được xác nhận an toàn dịch bệnh. Trong đó, các khu như Mý, Bục, Lở, Chiềng, Bách, Đức Phong, Vầy Ang, Tuổng Đồi... từng là tâm điểm của đợt bùng phát dịch trước nay đều đã được xử lý triệt để.

Ông Hoàng Mạnh Thông, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ cho biết: Việc công bố hết dịch thể hiện nỗ lực lớn của chính quyền cơ sở, lực lượng thú y và người dân trong việc kiểm soát, khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi. Từ đầu tháng 10/2025 đến nay, toàn bộ đàn lợn trong khu vực đều khỏe mạnh, không phát sinh bệnh mới.

Từ khi dịch bùng phát trở lại, tỉnh Phú Thọ đã huy động lực lượng thú y các cấp phối hợp cùng địa phương triển khai nhiều biện pháp mạnh như tiêu hủy triệt để lợn bệnh, vệ sinh chuồng trại, khử trùng định kỳ, kiểm soát vận chuyển và tái đàn có kiểm soát. Các hộ chăn nuôi được khuyến cáo không tái đàn ồ ạt, tuân thủ nghiêm hướng dẫn kỹ thuật, chỉ nhập lợn giống có nguồn gốc rõ ràng.

Sau khi được công bố hết dịch, các địa phương tiếp tục thực hiện công tác giám sát chủ động, thường xuyên lấy mẫu kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh để tránh tái phát. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ yêu cầu các trạm thú y duy trì chế độ trực, báo cáo định kỳ; tăng cường kiểm tra vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn.

Việc công bố hết dịch DTLCP tại 3 xã vùng cao Vân Sơn, Tiền Phong và Đức Nhàn là tín hiệu tích cực, giúp người chăn nuôi yên tâm khôi phục sản xuất, ổn định sinh kế. Đây cũng là bước quan trọng trong kế hoạch tái đàn an toàn, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm, hướng tới phát triển chăn nuôi bền vững và an toàn dịch bệnh trên toàn tỉnh Phú Thọ.

Mạnh Hùng